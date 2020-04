Der 19. April 2005 ist ein besonderes Datum in der Historie der Eisbären. Mehrfach waren sie zuvor schon nah am Titelgewinn gewesen - und scheiterten doch. Vor genau 15 Jahren änderte sich das. Klub-Legende Sven Felski erinnert sich.

"Als die Schlusssirene ertönte, waren schon 50 Fans auf dem Eis. Die hat man gar nicht wirklich gehört", erinnert sich Sven Felski an jenen Moment am 19. April 2005, der in die Geschichte der Eisbären Berlin einging. Denn an diesem Dienstagabend erfüllten sich die Berliner einen langersehnten Traum: Zum ersten Mal Deutscher Meister. "Wenn man jahrelang darauf hinarbeitet und dann irgendwann dieses Ziel erreicht, das man immer hatte, ist das ein unglaublicher Moment", so die Eisbären-Legende.

Und den konnten die Berliner sogar Zuhause erleben. In der Finalserie gegen die Adler Mannheim hatten sie Heimrecht. Die damals noch im Modus "Best-of-Five" ausgespielte Endrunde gewannen sie mit einem "Sweep" - ungeschlagen also. "Da wartet man sein ganzes Leben drauf, dass man das mal schafft. Ich war ja auch schon ein älteres Semester mit Anfang 30. Da glaubt man auch immer: 'Vielleicht schaffst du es nie!' Wenn dann dieser Tag eintritt, ist es eine riesige Freude. Ein unglaublicher Ballast, der da auch runtergefallen ist."

Der entscheidende Triumph, ein 4:1-Erfolg, gelang im Wellblechpalast in Alt-Hohenschönhausen. "Ich bin froh, dass wir im Wellblechpalast - dieser alten Halle -, wo wir ja auch eigentlich angefangen haben, die erste Meisterschaft gewinnen konnten", sagt Felski rückblickend. Denn auch der "Welli" hatte an diesem Erfolg seinen Anteil, glaubt der 45-Jährige. "Wenn man sich heutzutage mit Spielern unterhält, die damals auch mit- oder gegen uns gespielt haben, sagen die immer wieder: Sie sind teilweise in den Wellblechpalast schon mit Angst gefahren, weil der so extrem laut war. Da muss man ja auch immer wieder unseren tollen Fans mal sagen, dass das so war. Es war so eine extreme emotionale Stimmung, dass man im Endeffekt gefühlt schon immer mit 1:0 geführt hat. Das war schon auch ein ausschlaggebender Punkt, warum wir das geschafft haben."