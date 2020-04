Das in Berlin beheimatete E-Sport-Team G2 mit seinem deutschen Trainer Fabian "GrabbZ" Lohmann hat den Titel der League of Legends European Championship (LEC) erfolgreich verteidigt. Der Tabellenerste der regulären Spielzeit ließ FNatic am Sonntagabend im Playoff-Finale der Frühjahrssaison beim 3:0 keine Chance und sicherte sich zum dritten Mal in Folge die europäische Krone bei League of Legends.