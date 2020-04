Eine abgebrochene Eishockey-Saison und das dadurch bedingte Aus für die Eisbären noch vor den Playoffs - und das in einer Spielzeit, in der die Berliner gute Aussichten auf sportliche Erfolge hatten. Nein, viele Gründe zur Freude hatten die Fans in letzter Zeit nicht.

Eine gute Nachricht gab es dann aber doch: Im März teilte der Klub mit, dass der Fanbogen, also der Treffpunkt der Anhänger, sein neues Zuhause in der Nähe der Arena am Ostbahnhof bezogen hat. Für die Fans ist das das glückliche Ende eines langen und harten Kampfes um ihre Begegnungsstätte.