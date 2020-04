18 Jahre in der Eishockey-Auswahl

Eishockey-Nationalspielerin Nina Kamenik beendet nach 18 Jahren im Trikot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ihre internationale Karriere. Die 35-jährige Stürmerin der Eisbären Juniors Berlin absolvierte insgesamt 271 Länderspiele, erzielte dabei 27 Tore (42 Assists) und vertrat den DEB unter anderem bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi.



Außerdem stand Kamenik bei sechs A-Weltmeisterschaften und drei B-Weltmeisterschaften auf dem Eis und war Teil jenes Teams, das 2017 mit Rang vier die beste WM-Platzierung für den DEB bei einer Frauen-A-WM erreichte.

"Ich bin sehr dankbar für eine unglaublich prägende Zeit in der Nationalmannschaft. Ich habe eine rasante Entwicklung im Fraueneishockey über viele Jahre hinweg hautnah miterlebt und blicke positiv in die Zukunft der Mannschaft", äußerte sich Kamenik in einer Pressemitteilung des Deutschen Eishockey-Bundes.