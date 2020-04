Bild: imago images/Claus Bergmann

MIt 49 Jahren - Ex-Alba-Spieler Sascha Hupmann gestorben

13.04.20 | 16:57

Alba Berlin trauert um seinen ehemaligen Spieler Sascha Hupmann. Wie der Basketball-Bundesligist am Montag mitteilte, erlag der 49-Jährige am Vortag in seinem Wohnort Evansville (USA) einer schweren Nervenkrankheit. Der 2,16 Meter große Center gehörte 1997 zur ersten Meistermannschaft von Alba und gewann zudem den Pokal mit den Berlinern. In der Nationalmannschaft absolvierte der gebürtige Münchener zwischen 1993 und 2001 insgesamt 67 Länderspiele für Deutschland.

WM- und EM-Teilnehmer für Deutschland

Seine Profikarriere in Deutschland begann er 1993 in Trier. Schon ein Jahr später wechselte Hupmann zum damaligen Serienmeister Bayer Leverkusen - mit dem er bis 1996 noch zwei Meistertitel feierte und wo er mit dem heutigen Vizepräsidenten von Alba Berlin, Henning Harnisch, zusammenspielte. Danach wechselte Hupmann zu Alba und gewann auch hier die Meisterschaft sowie den deutschen Pokal. Später spielte er unter anderem für den griechischen Spitzenklub Panathinaikos Athen. Für das deutsche Nationalteam nahm Hupmann unter anderem an der Weltmeisterschaft 1994 und der Europameisterschaft 1997 teil. Der Präsident des Deutschen Basketball Bundes, Ingo Weiss, äußerte sich auf der Verbandshomepage zum Tod Hupmanns: "Wir wussten, dass Sascha schwer erkrankt war. Die Nachricht von seinem Tod trifft uns sehr hart. Wir sind sehr traurig und in Gedanken bei seiner Frau und seinem Sohn. Der DBB wird Sascha ein ehrendes Gedenken bewahren", so Weiss.