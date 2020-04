Bild: imago images/Matthias Koch

Interview | Union-Profi Christian Gentner - "Tabelle kann noch einmal durcheinander gewürfelt werden"

15.04.20 | 20:35 Uhr

Seit zehn Tagen trainiert Union Berlin wieder in Kleingruppen - und damit auch Mittelfeldspieler Christian Gentner. In einer Medienrunde sprach er nun über den Trainings- und Tagesablauf, Geisterspiele - und einen Liga-Neustart nach der Zwangspause.

Union Berlins Mittelfeldspieler Christian Gentner unterhielt sich mit rbb|24 und zahlreichen weiteren Journalisten unter anderem über ...

... das aktuelle Training. Das war heute (Anm. d. Red.: am Mittwoch) zum großen Teil ohne Ball. Das ist immer das, was du als Fußballer nicht ganz so gerne machst. Aber wir sind in einer Art Vorbereitung und da gehören Trainingseinheiten dazu, die auch mal weniger Spaß machen. Trotz allem ist für uns nach den Wochen, in denen wir quasi offiziell Fußballverbot hatten, jede Trainingseinheit etwas, was man gerne macht. Man geht seinem Job wieder nach. Von daher sehen wir das gerade einfach als Vorbereitung auf einen Tag X, der noch nicht bestimmt ist.

... seinen momentanen Tagesablauf abseits des Trainings. Der ist anders als sonst. Ich bin viel weniger an der frischen Luft. Ich bin normalerweise jemand, der sehr viel und gerne in der Natur unterwegs ist. Jetzt ist es momentan so, dass ich aufstehe und mir zu Hause Frühstück mache. Das hatten wir früher auch gemeinsam beim Verein. Dann komme ich so zum Training, dass ich nicht zu viel Zeit auf dem Gelände verbringe und verbringen muss. Das ist die Anweisung. Je nachdem, ob dann noch ein Termin beim Physiotherapeuten ist, gehe ich danach nach Hause und koche in der Regel. Davor war ich einkaufen. Am Nachmittag habe ich dann schon Dinge, die privat immer wieder anstehen. Etwa der Austausch mit meiner Frau in Stuttgart. Ansonsten mache ich nach wie vor meine Übungen, die ich sonst auch mache. Mache ab und an Yoga. Lese viel. Versuche mich bei Dingen zu informieren, die mich interessieren. Solche Dinge. So wie die meisten anderen auch ihre Alltag in den eigenen vier Wänden gestalten.

... den Fitnesszustand nach der Pause. Ich glaube, ich bin verhältnismäßig gut und fit zurückgekommen. Aber der ein oder andere hat sich da ligaweit auch schwerer getan, habe ich gehört. Das ist ganz normal, weil dir diese Spielfitness verloren geht, die du hast, wenn du Elf gegen Elf spielst - im Training und vor allem auch im Wettkampfmodus. Die kannst du nicht eins zu eins durch dein Training zu Hause simulieren und beibehalten.

Wir haben vergangene Woche meist zu sechst mit drei Trainern trainiert. Das heißt: Jede Zweiergruppe hatte einen Trainer für sich. Da kannst du nicht nur irgendwie mitschwimmen oder dich unterordnen, sondern bist immer direkt im Fokus. Christian Gentner

... den Vorteil, wieder mit Mannschaftskollegen trainieren zu können. Den gibt es nicht nur wegen des Teamgefühls. Das haben wir natürlich dadurch, dass wir uns wieder unterhalten können und uns sehen. Es ist immer einfacher und besser an sich zu arbeiten, wenn du ein Coaching hast. Und ganz vereinfacht gesagt auch eine Kontrolle. Das ist jetzt in den Kleingruppen sogar sehr, sehr extrem. Wir haben vergangene Woche meist zu sechst mit drei Trainern trainiert. Das heißt: Jede Zweiergruppe hatte einen Trainer für sich. Da kannst du nicht nur irgendwie mitschwimmen oder dich unterordnen, sondern bist immer direkt im Fokus. Dadurch hast du nochmal ein ganz anderes Konzentrationslevel. (...) Wir haben jetzt im Training auch wieder Situationen und Aktionen, die viel näher am Spielgeschehen dran sind als die, die du alleine daheim simulieren kannst.

... ein Geisterspiel im Jahr 2013, das er im Europa-League-Achtelfinale mit dem VfB Stuttgart erlebt hat. Das hatte natürlich einen komplett anderen Hintergrund (Anm. d. Red.: Die Fans waren ausgeschlossen, weil Anhänger des Gegners Lazio Rom durch rassistische Vorfälle aufgefallen waren). Da waren keine Zuschauer in dieser Riesenschüssel in Rom. Das war sehr, sehr sonderbar. Du hörst zwar das erste Mal die Anweisungen des Trainers, aber trotzdem ist es kein Gefühl, woran du dich als Profifußballer gewöhnen willst. Es ist eine komische Stimmung und du hast auch ein Riesenecho bei Pässen und Schüssen. Das ist ungewohnt.

... die Möglichkeit, sich auf solche Spiele ohne Zuschauer - und somit das, was demnächst vermutlich Alltag sein wird - vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob man sich darauf so hundertprozentig vorbereiten kann. Wir versuchen das dann natürlich zwangsläufig - auch indem wir im Stadion Trainingseinheiten abhalten werden, um sich an die Kulisse zu gewöhnen. Das hatten wir in der Vorbereitung auf das Spiel gegen die Bayern (Anm. d. Red.: Das erste Spiel, das dann letztendlich nicht mehr stattfand) schon so ein bisschen intensiviert. Trotz allem kann man nicht vorhersagen, wie jeder Spieler dann mit der neuen Situation klarkommt. Ich weiß nicht, ob der eine Erfahrungswert große Hilfestellung bietet, den ich da habe. Aber du kannst einfach nur für dich selber versuchen, dir das im Kopf auszumalen, dass es keine Gesänge gibt und keine Spannungen und Schwingungen auf den Rängen, die Einfluss auf das Spiel haben können. Das sind Dinge, die muss leider jeder für sich handhaben.

... die mentale Schwierigkeit, sich auf einen unbestimmten Tag X vorzubereiten. Stand jetzt ist es nicht schwierig. Wir bereiten uns auf Anfang Mai vor. Aber es kann natürlich in der Festsetzung des Termins Rückschläge geben. Die können dann mental in einer Vorbereitung schon anstrengend sein. Angenommen, du hast plötzlich noch einmal zwei Wochen oder mehr Aufschub. Das ist schon eine große Herausforderung für die Vereine und für Trainer, die Mannschaft vom Kopf her so fit zu bekommen, dass sie an dem Tag dann auf dem Level ist, auf dem du sie haben willst.

... seine Erwartungen, wie sich die Liga und der 1. FC Union nach einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs - einem Quasi-Neustart - entwickeln. Spekulation. Das lässt sich überhaupt nicht beantworten. Es kann alles passieren. Die ganze Tabelle kann noch einmal ziemlich durcheinander gewürfelt werden. Es kann bei vielen Mannschaften tatsächlich noch einmal einen kompletten Neustart geben. Da eine Prognose auszusprechen, halte ich für nahezu unmöglich.

Es ist eher so, dass da eine Vorfreude auf die Zeit ist, wenn wir tatsächlich wieder in Mannschaftsstärke trainieren können, als dass da etwas etwas auseinanderdriftet oder sich auseinanderdividiert. Christian Gentner

... die Auswirkungen der Corona-Bestimmungen auf die Teamchemie. Das lässt sich - glaube ich - jetzt noch gar nicht richtig beantworten. Aber auch jetzt begegnest du manchmal der voherigen Trainingsgruppe vielleicht noch kurz, weil der ein oder andere noch da ist. Dann freust du dich einfach, dass du die Jungs kurz siehst und tauschst dich mit ihnen aus. Es ist also eher so, dass da eine Vorfreude auf die Zeit ist, wenn wir tatsächlich wieder in Mannschaftsstärke trainieren können, als dass da etwas etwas auseinanderdriftet oder sich auseinanderdividiert.

... seine eigene Vetragssituation mit dem auslaufenden Vertrag im Sommer. Momentan gibt es so viele wichtige andere Themen. So langfristig in die Zukunft zu schauen, ist gerade für alle Seiten schwierig. Oliver Ruhnert (Anm. d. Red.: Manager des 1. FC Union) und ich hatten dazu schon im Winter eine klare Absprache. An der hat sich nichts geändert - auch von meiner Seite aus. Von daher werden wir uns zeitnah wieder zusammensetzen, uns austauschen - und schauen, in welche Richtung das Ganze geht. Aber das machen wir alles in Vier-Augen-Gesprächen intern, bevor wir da irgendwelche Spekulationen anheizen.