Ex-Hertha-Coach Alexander Nouri hat sich erstmals seit der vorzeitigen Trennung am vergangenen Donnerstag öffentlich geäußert. Via Instagram wandte er sich an die Fans des Fußball-Bundesligisten. "Eine spannende Reise ist jetzt zu Ende. In dieser sehr intensiven Zeit habe ich viel erlebt und auch viel gelernt", schrieb der 40-Jährige.

Er sei überzeugt, "dass wir bei sechs Punkten Vorsprung den Klassenerhalt geschafft hätten". Dennoch respektiere er die Entscheidung des Klubs. "Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen, die mich in den vergangenen Monaten auf irgendeine Art und Weise unterstützt haben, bedanken", so der frühere Co-Trainer von Jürgen Klinsmann.