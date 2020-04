Kevin-Prince Boateng liebäugelte im Winter mit einem Wechsel zu Hertha BSC - und hatte für seine Rückkehr große Pläne. "Dann hätte ich im Sommer einfach das Telefon genommen und den Götze angerufen und den Draxler und gesagt: Kommt her, Jungs, lasst uns hier was aufbauen", sagte der gebürtige Berliner dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", das am Samstag erscheint. "Das war so mein Plan, dass ich Hertha wieder attraktiv machen könnte."