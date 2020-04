Für Sebastian Polter kam an diesem Dienstag etwas Abwechslung in den sonst relativ gleichlaufenden Corona-Alltag. Vor dem Training in Kleingruppen um 11 Uhr sprach der Union-Stürmer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und der bereits auf der Suche nach einem neuen Verein ist, in einem Skype-Interview über ...

... einen möglichen Wiederbeginn der Bundesliga ab 9. Mai:

Wenn es wirklich so ist, würde es uns natürlich, glaube ich, alle freuen. Nichtsdestotrotz muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein. Letztendlich treffen die Politik und die Deutsche Fußball Liga die Entscheidung. Diese Entscheidung muss im Wohle aller sein - und dem haben wir Spieler uns dann zu fügen. Wir bereiten uns im Moment darauf vor und trainieren in kleineren Gruppen. Natürlich hoffen wir, dass die von der Anzahl her so schnell wie möglich erhöht werden können und wir, wenn es wirklich so kommen sollte, fähig sind, spielen zu können.