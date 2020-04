Gikiewicz war im Sommer 2018 vom SC Freiburg nach Köpenick gekommen und hatte seither alle Pflichtspiele für Union bestritten. Auch nach dem Aufstieg in die Bundesliga blieb der Publikumsliebling einer der absoluten Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Urs Fischer.

Der 1. FC Union Berlin und Torhüter Rafal Gikiewicz gehen nach dem Ende der laufenden Saison getrennte Wege. In einer offiziellen Mitteilung auf der Vereinshomepage heißt es dazu: "Union bietet dem 32-Jährigen keinen neuen Vertrag mehr an, nachdem dieser das Angebot des Vereins nicht angenommen hatte."

Auch Geschäftsführer Oliver Ruhnert ist trotz der gescheiterten Vertragsverlängerung voll des Lobes über den "Unioner des Jahres 2019": "Rafal Gikiewicz hat in seiner Zeit bei Union außergewöhnliche Spuren hinterlassen und er ist ganz sicher ein Spieler, mit dem wir außergewöhnliche Erlebnisse verbinden und an den wir uns nach dieser Saison noch lange und gerne erinnern werden. Nachdem wir uns in mehreren Verhandlungsrunden jedoch wirtschaftlich nicht einigen konnten, haben wir entschieden, uns auf der Torwartposition neu zu orientieren."

Gikiewicz selbst, der zuletzt vor allem mit seinen humorvollen Homefitness-Videos und einer Pizza- und Pasta-Spende für das Krankenhaus Köpenick für Aufsehen sorgte, kommentierte den nahenden Abschied wie folgt: "Wenn diese Saison zu Ende ist, werde ich auf zwei ganz besondere Jahre zurückblicken. Wir sind aufgestiegen, haben schon dreißig Punkte in der Bundesliga auf dem Konto und gute Chancen, die Klasse zu halten. Dieses Ziel möchte ich mit Union unbedingt noch erreichen, dann wird es einen neuen Verein meinem Leben geben und für Union einen neuen Torwart."

Sendung: Inforadio, 30.04.2020