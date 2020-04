Vor genau 18 Jahren wurde der Cottbuser Keeper auch bundesweit berühmt. Am 6. April 2002 führten die Cottbuser am 30. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause mit 3:2. Doch in der 85. Spielminute unterschätzte der bis dahin glänzend parierende Piplica einen abgefälschte Bogenlampe von Marcel Witeczek. Statt übers Tor oder auf die Latte, wie Piplica augenscheinlich vermutete, flog der Ball auf seinen Kopf - und ins Tor. Schlagartig hatte sich Piplica in die Historie der Bundesliga eingetragen. Den Klassenerhalt schaffte Energie damals trotzdem.

Rund 250 Pflichtspiele und elf Jahre lang war Tomislav Piplica Torhüter beim FC Energie Cottbus - in der erfolgreichsten Zeit der Vereinsgeschichte. In der Lausitz ist Piplica bis heute eine Legende, der auch wegen seinem unorthodoxen Torwartspiel im Gedächtnis blieb.

rbb|24: Herr Piplica, vor genau 18 Jahren wurden Sie mit einem kuriosen Eigentor berühmt - wie sehr wurmt Sie diese Szene heute noch?

Tomislav Piplica: Das gehört zu meiner Karriere dazu und damit kann ich auch gut leben. Wahrscheinlich hätten mich ohne dieses Tor die Leute schon längst vergessen. Deswegen habe ich das damals mit Absicht gemacht. (lacht)

Wie sind Sie mit dem anschließenden Spott damals umgegangen?

Das hat schon genervt, wenn immer nur dieses Gegentor Thema war und nichts anderes. Egal, wer mich was gefragt hat, immer wieder ging es um dieses Tor und das hat mich damals sehr geärgert. Auch die Manipulationsvorwürfe danach habe ich als sehr lächerlich empfunden. Ich wurde ohne Grund beschuldigt. Da hatte ich wirklich ein großes Fragezeichen im Kopf.

Was ist Ihnen von der Enstehung dieses Eigentores noch in Erinnerung geblieben?

Ich habe in dieser Partie eigentlich nur einen Fehler gemacht und ansonsten super gespielt. Ich habe vor dieser Situation fünf, sechs Bälle gut gehalten und dann kam dieser lange Ball. Da war ich total sicher, dass der über die Latte geht und ich wollte einfach keinen Fehler machen, dass es danach noch Ecke gibt. Dann gehe ich einen Schritt zurück und der Ball knallt unter die Latte - und dann habe ich nichts mehr gesehen. Das sieht man ja auch in den TV-Bildern, wie überrascht ich war. An diesem Tag war alles dabei: Wind, Regen, Sonne. Und der Ball war echt komisch.

Sie waren ja elf Jahre bei Energie Cottbus. Mal abgesehen von dem Eigentor - was ist aus der Zeit geblieben?

Als ich damals frisch in Cottbus angekommen bin, waren wir 18 neue Spieler und haben am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der 2. Liga geschafft. Und mit fast dem identischen Kader sind wir die übernächste Saison aufgestiegen. Zum ersten Mal - das vergisst du nicht. Auch ein paar Jahre später der Wiederaufstieg in die Bundesliga - das alles mit so einem kleinen Verein mit wenig Etat. Das macht dich stolz.