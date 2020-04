Energie Cottbus hat eine weitere Stammkraft an den Verein gebunden: Außenverteidiger Axel Borgmann läuft auch in der kommenden Saison für die Lausitzer auf. Das teilte der Fußball-Regionalligist am Freitagnachmittag auf seiner Webseite mit [fcenergie.de] . Über die genaue Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. Bereits Anfang der Woche hatten die Cottbuser mit Abwehr-Dauerbrenner Jan Koch verlängert .

Der 25-jährige Borgmann war im vergangenen Sommer vom niederländischen Erstligisten VVV Venlo in die Lausitz gewechselt. Er sei "ein erfahrener und sehr wichtiger Akteur in unseren Planungen, der auf der Außenbahn sowohl defensiv als auch offensiv konstant gute Leistungen gebracht hat", wird der sportliche Leiter Sebastian König zitiert.

Energie Cottbus hatte mit einer Sondergenehmigung der Stadt am Dienstag den Trainingsbetrieb in kleinen Gruppen wieder aufgenommen - und damit für lauten Protest von einem Liga-Konkurrenten gesorgt: Der SV Babelsberg 03 beklagte unfaire Wettbewerbsbedingungen. Auch wenn in Gruppen von maximal sieben Spielern trainiert würde, widerspreche die Ausnahmeregelung sowohl der bundesweiten Linie zur Kontaktsperre, als auch der Linie des Landes Brandenburg, hieß es in einer Mitteilung der Nulldreier.