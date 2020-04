"Mit dieser Vertragsverlängerung haben sowohl Jan, als auch wir als Verein ein erstes Signal gesetzt und damit eine wichtige Entscheidung in unserer Personalplanung fixiert", wird der Sportliche Leiter Sebastian König zitiert. "Jan ist als Führungsspieler eine absolute Stütze unseres Teams, hat alle Spiele absolviert und im Laufe der Saison nochmals einen Schritt nach vorn in seiner Entwicklung gemacht. Diese Entwicklung ist aus nach unserer Einschätzung noch nicht zu Ende und wir sind froh, dass wir ihn auf diesem Weg begleiten können und er sich zum Verein bekannt hat."

Der 24-Jährige wechselte im letzten Sommer von Ligakonkurreent Berliner AK in die Lausitz und ist Stammspieler in Energies Abwehr. In der aktuellen Spielzeit absolvierte Jan Koch nahezu alle Pflichtspiele über die volle Distanz. Insgesamt war der 1,85 Meter große Innenverteidiger in allen 24 Regionalligaspielen im Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Zudem stand er in drei Landespokalpartien sowie dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München auf dem Platz.

In der Regionalliga Nordost ruht der Spielbetrieb aktuell aufgrund der Corona-Pandemie. Ob und wie die Saison fortgesetzt wird, ist derzeit noch unklar. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hatte am Donnerstag mitgeteilt, die Mehheit der Vereine sei für eine Fortführung der Spielzeit. Am Freitag hatte der SV Babelsberg dieser Darstellung widersprochen.