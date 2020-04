imago-images/Bernd König Video: rbb|24 | 13.04.2020 | Bild: imago-images/Bernd König

Hertha stellt neuen Trainer Labbadia vor - "Ein Kind der Bundesliga"

13.04.20 | 14:15 Uhr

Bundesligist Hertha BSC hat die Corona-bedingte Spielpause genutzt und zum dritten Mal in dieser Saison seinen Trainer gewechselt. Am Montag stellte sich Bruno Labbadia vor. Der Neue hat "Bock auf Fußball", steht aber vor einer schwierigen Aufgabe. Von Simon Wenzel

Ganz zum Schluss fiel Bruno Labbadia noch etwas ein. "Frohe Ostern", sagte er im Weggehen und lachte darüber, dass das vorher noch niemandem aufgefallen war. Das Naheliegenste kann man schon mal vergessen in diesen Tagen. Immerhin: Über eine Halbzeit lang herrschte im Presseraum von Hertha BSC am Ostermontag mal so etwas wie Normalität. Sofern davon die Rede sein kann, wenn ein Verein seinen vierten Trainer in einer Saison vorstellt. Aber wann wurde sonst in den letzten Wochen mal 50 Minuten fast nur über Fußball geredet.

Steckbrief Bruno Labbadia Alter: 54 Geburtsort: Darmstadt Bundesligaspiele als Spieler: 328 Bundesligaspiele als Trainer: 245 Stationen als Trainer: 2003 - 2006 SV Darmstadt 2007 - 2008 Greuther Fürth 2008 - 2009 Bayer Leverkusen 2009 - 2010 Hamburger SV 2010 - 2013 VfB Stuttgart 2015 - 2016 Hamburger SV 2018 - 2019 VfL Wolfsburg seit 2020: Hertha BSC

Ein Mann vom Trainerkarussell Bundesliga

"Bruno ist ein Kind der Bundesliga", verkündete Herthas Manager Michael Preetz gleich zu Beginn und sagte damit (vielleicht ungewollt) in einem Satz ziemlich viel von dem, was sich in der Verpflichtung des Trainers Labbadia widerspiegelt. Dass Hertha nach den Experimenten mit Ante Covic und Jürgen Klinsmann sowie der ohnehin nie langfristigen Zwischenlösung Alexander Nouri nun doch einen gestandenen Bundesligatrainer verpflichtet hat. Und dass man bei Bruno Labbadia in etwa weiß, was man bekommt. Genau das ist aber wohl auch der Grund, wieso einige Fans in den sozialen Netzwerken der Personalie eher skeptisch gegenüberstehen - er ist einer dieser Trainer, die schon eine Weile auf dem berühmt-berüchtigten Trainerkarussell Bundesliga unterwegs sind. Bruno Labbadia hat bereits Bayer Leverkusen, den Hamburger SV (zwei Mal), den VfB Stuttgart und den VfL Wolfsburg trainiert. Es lief längst nicht alles perfekt dabei, aber er hat immerhin zweimal das Pokalfinale erreicht, drei Teams aus akuter Abstiegsnot gerettet und zuletzt in Wolfsburg mit ansehnlichem Offensivfußball die Europa League erreicht. Schon im Sommer wurde Labbadia nach seinem Abschied bei den Wölfen bei Hertha gehandelt - und hätte sich selbst nicht gegen ein Engagement gewehrt, wie er jetzt zugab. "Ich habe mehrere Anfragen gehabt. Es war auch ein Thema mal ins Ausland zu gehen. Aber ich kann sagen, dass Hertha schon mein Wunschverein im Sommer war und jetzt auch", sagte Bruno Labbadia. Er begründete das mit "guten Gesprächen" mit Manager Preetz und dem "Potenzial", dass er in der Mannschaft und dem Verein sehe.

Herthas Vorbereitung auf die nächste Saison startet jetzt

Eigentlich habe er nicht mitten in der laufenden Saison bei seinem neuen Verein einsteigen wollen, gab der gebürtige Darmstädter zu. Die Corona-Krise und der aktuelle Spielstopp in der Liga veränderten allerdings die Lage. "Die Alternative wäre gewesen, irgendwann im Sommer einzusteigen. Aber wenn man sich das mal durchrechnet: Egal wann wir anfangen, wird es die Situation geben, dass es einen sehr kurzen Urlaub gibt", sagte Labbadia. Er rechne deshalb nicht damit, dass die Vorbereitung mehr als drei Wochen dauern werde - "vielleicht gibt es sogar gar keine Vorbereitung, weil wir direkt in die neue Saison gehen", prognostizierte er. Deshalb ist Labbadia also schon jetzt da, übernimmt mal wieder eine Mannschaft in der unteren Tabellenregion und versucht unter schwierigen Bedingungen in seinem neuen Team Veränderungen anzustoßen. "Ich kann ja noch nicht mal den Spielern die Hand schütteln oder einen in den Arm nehmen", beschrieb Labbadia die derzeitigen Arbeitsbedingungen.

Zum Start am Montagnachmittag will er seine neue Mannschaft trotzdem direkt auf dem Platz fordern. "Ich habe einfach Bock auf Fußball", gibt er zu. Wegen der veränderten Regeln wird in drei Gruppen à acht Spielern trainiert - bis Labbadia seinen ganzen Kader mal zusammen in einer Einheit auf dem Platz begutachten kann, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Trotzdem wollen er und sein Trainer-Team keine Zeit verschwenden. Für die Spieler dürfte das nach vier Wochen Einzeltraining - davon zwei in häuslicher Quarantäne - ziemlich anstregend werden. Denn der neue Trainer fordert: "Wir brauchen für unsere Art von Fußball Power."

Neue Rolle für Friedrich, kein Kontakt zu Windhorst

Ein weiteres Ziel, dass sich Labbadia für seinen ersten Tag bei der Alten Dame vorgenommen hat: "das Team um das Team kennenlernen." Die Betreuer meint er damit, Physiotherapeuten, aber auch den bisherigen Performance-Manager Arne Friedrich, das vorerst letzte Personal-Relikt aus der turbulenten Klinsmann-Ära. Für Friedrichs künftige Rolle bei Hertha beginnt nun ebenfalls eine Findungsphase bis zum Saisonende, wie Manager Preetz zugab - mit dem Ziel, den ehemaligen Hertha-Kapitän im Verein zu halten. "Wir glauben, dass er ein wichtiger Teil von Hertha BSC sein kann", sagte Preetz über Friedrich. Seine Rolle soll nun (neu) definiert werden. "Für die Performance sind wir alle zuständig", sagte Bruno Labbadia schonmal vorsorglich. Arne Friedrichs Rolle, die Klinsmann einst vage als "Performance-orientierten Typen" definierte, solle in Zukunft vielmehr eine Verbindung zwischen Kabine und Geschäftsleitung sein, erklärte Preetz - darüber habe er auch mit Bruno Labbadia gesprochen, der dann auch eifrig klarstellte: "Ich sehe nicht: Hier sind die Alten und hier die Neuen. Wir sind alle ein Team." Mit dem Geldgeber hinter dem Team - Investor Lars Windhorst - habe er allerdings noch keinen Kontakt gehabt, gab Labbadia zu. Es klang auch nicht so, als wäre das schon für seine ersten Amtstage geplant.

"Für mich sind erst mal meine direkten Ansprechpartner wichtig: Werner Gegenbauer und Michael Preetz." Nach dem Wirbel, den der als Windhorst-Vertrauter angetretene Klinsmann im Verein verursachte, ist das wohl ein weiteres Signal, dass Hertha zumindest sportlich mit Bruno Labbadia erst einmal wieder nach mehr Normalität strebt. Passend dazu verzichtet der neue Trainer bis zum Ende der Spielpause erstmal auf einen Teil seines Gehalts - das dürfte ihm auch bei den Fans ein paar Sympathiepunkte bringen. Sendung: Abendschau, 13.04.2020