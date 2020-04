Vier Monate war Boxtrainer Ulli Wegner nach einem Oberschenkelhalsbruch in der Reha-Klinik. Seit ein paar Tagen ist er nun wieder zuhause. An seinem 78. Geburtstag sprach Johannes Mohren mit ihm über Fans, Gesundheitszustand - und große Pläne.

Meine Frau hat alleine gelebt. Es war nicht gerade angenehm, in dieser Zeit getrennt zu sein. Da sollte man sich gegenseitig unterstützen. Das weiß ja jeder. Wir haben nie geglaubt, dass so etwas noch einmal auf uns zukommt. Und es gibt sicherlich in den nächsten Wochen noch viel zu überstehen. Wir müssen uns da jetzt gemeinsam als Gesellschaft durchkämpfen. Aber ich denke doch, dass wir stark genug sind, so eine kritische Situation zu überstehen.

Ich bin ziemlich ungeduldig - obwohl mein Kopf genau weiß, dass ich Geduld haben muss. Das ist schwer in Einklang zu bringen. Ich habe bei manchen Übungen übertrieben. Der kranke Muskel braucht sicher etwas länger Zeit, um sich zu regenerieren. Das ist nicht angenehm gewesen. Da kommt man ins Grübeln, wenn man viel Zeit hat. Ich konnte abends meine Laufbahn und mein Leben Revue passieren lassen. Das war gut. Ich habe vieles für mich analysiert. Das war ja immer meine Stärke. Ich habe also versucht, daraus noch etwas Positives zu machen.

Es wird von Tag zu Tag besser. Natürlich habe ich noch ein bisschen zu tun, damit ich dann ohne Stöcke laufen kann. Momentan brauche ich etwas Unterstützung. Nächste Woche muss ich noch einmal in die Klinik, um ein CT zu machen. Das ist in der aktuellen Situation natürlich sehr schwierig. Aber ich bin guter Hoffnung. Ich hatte eine gute Betreuung und eine gute Anleitung, wie ich weiter meine Übungen machen soll. Ich denke doch, dass sich in nächster Zeit wieder alles zum Guten wendet. Ich kann mich durchbeißen - gerade auch weil ich in der Reha gemerkt habe, wie schwierig viele Verletzungen sind. Also sollte man bei sich nicht anfangen zu klagen, auch wenn ich das so nicht gewohnt bin. Beeindruckend für mich war der Zuspruch, den ich von den Fans und Anhängern aus dem Boxen hatte. Da war für mich klar, dass ich keine Schwäche zeigen darf.

Wir haben in unserer Stube ein schlechtes Telefonnetz. Also bin ich raus, um das Telefongespräch mit einem Freund besser zu verstehen. Auf der Treppe bin ich aus meinen Badelatschen gerutscht, wollte das Handy instinktmäßig festhalten - und bin auf eine Kante gefallen. Dabei habe ich mir den Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Es war war ein komplizierter Splitterbruch. Das war auch für den Operateur sehr problematisch, das wieder in Ordnung zu kriegen.

Ich muss ja da auch mal ganz ehrlich sein: Die Kündigung war eine Folgeerscheinung, weil wir keinen Fernsehsender mehr hatten, damit auch Geld reinkommt. Sie war nicht das Problem. Das gebe ich auch zu. Das Problem waren die drei tollen Sportler, die ich noch hatte. Sie verfügen über ein großes Talent - und das hat mir schon ein bisschen mehr wehgetan. Es war ja so, dass ich sonntags mit dem Box-Oscar für mein Lebenswerk ausgezeichnet worden bin. Da bin und war ich stolz drauf. Ein paar Tage später (Anm. d. Red.: Anfang Oktober 2019) folgte dann die Kündigung. Die Situation war unangenehm. Aber im Großen und Ganzen mache ich Herrn Sauerland als meinem ehemaligen Chef keinen Vorwurf. Wir haben 23 Jahre erfolgreich zusammengearbeitet - und wir waren in diesen Jahren Weltspitze.

Ich habe ein Programm zusammengestellt und das aus Jux hingeschickt. Er hat mir dann ein Video gesendet, wie er dort mit seinem Coach trainiert. Mir hat sehr imponiert, dass er das, was ich noch verbessern wollte, auch gemacht hat. Bei ihm ist es deshalb angenehm für einen Trainer, weil er klug ist und mich verstanden hat. Dann haben wir uns unterhalten, was wir noch verändern müssen. Und ich glaube hundertprozentig an seine Chance (Anm. d. Red.: Der Kampf gegen den britischen Box-Weltmeister Anthony Joshua ist momentan auf unbestimmte Zeit verschoben) . Ich weiß, dass wir Außenseiter sind. Das ist auch normal. Aber die Qualität von Kubrat wird dann erst richtig zum Tragen kommen, wenn er die richtige Vorbereitungszeit kriegt.

Dennoch haben Sie daraufhin geklagt. Wie ist der aktuelle Stand?

Da möchte ich eines ganz klar zu sagen: In dieser Krisen-Situation liegt das erst einmal still. Ich will jetzt nicht über Geld sprechen. Es steht mir zu. Aber ich möchte verhindern, wie einige Fußballer nun noch Verhandlungen zu machen. Nein. Momentan habe ich da nicht einen Ton zu gesagt. Mein Anwalt nicht und ich sowieso nicht. Wir wollen nun in Deutschland alles überstehen. Und auch in der Welt sieht es ganz schaurig aus. Wir sollten so vernünftig sein, das erst einmal gemeinsam zu schaffen. Da möchte ich nicht von Geld sprechen.

Sie haben schon mehrfach gesagt, dem Boxsport fehlten nicht die Talente - es bräuchte fähige Trainer. Wenn Sie der Nachfolge-Generation etwas mit auf den Weg geben sollten: Was würden Sie sagen macht einen guten Coach aus?

Einen Trainer zeichnet aus, dass er genauso eine Entwicklung zeigt wie ein Aktiver - und dass er seine Sportler richtig führen kann. Er braucht dafür die uneingeschränkte Unterstützung seiner Chefs - also der Manager. Ohne die geht es gar nicht. Die müssen einflussreich in den Verbänden sein. Ich würde es mir zutrauen, wenn ich so einen tollen Manager an der Seite hätte, wie Herr Sauerland oder Herr Kohl (Anm. d. Red.: Klaus-Peter Kohl war über lange Jahre mit dem Universum-Boxstall der große Sauerland-Konkurrent) welche waren, ruckzuck in zwei, drei Jahren wieder mit zwei, drei Leuten an der Weltspitze zu sein. Das muss ich ganz deutlich sagen. Auch die Jungs, die ich jetzt zuletzt hatte, waren veranlagt und sehr fleißig. Aber sie brauchen noch Führung und Reife, um ihr Talent richtig zum Tragen zu bringen. Da braucht man mitunter auch Geduld und sie müssen in die richtigen Hände kommen.