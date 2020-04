Wenn man Peter Neururer anruft, erklingt der Hit "Born to be wild'"der Hard-Rock-Band Steppenwolf. Der Kult-Trainer der Bundesliga ist schon länger unter die Harley-Davidson-Fahrer gegangen. Im deutschen Profifußball arbeitete er für unzählige Vereine - wirklich lange im Amt blieb er aber nur äußerst selten. Oft steckten die Klubs, die Neururer riefen, in großen Nöten. Nicht zufällig erwarb er sich so den Ruf des 'Feuerwehrmannes'.

Sein bis dato letzten Kurzzeit-Engagement hatte er als sportlicher Leiter beim Regionalligisten SG Wattenscheid. Kurz nach seinem Amtsantritt meldete der Verein aber Insolvenz an. Fünf Monate blieb Neururer am Ende. Noch deutlich kürzer fiel seine Amtszeit Anfang der neunziger Jahre bei Hertha BSC aus - seiner ersten Bundesliga-Station. Nachdem er in zwölf Spielen nur mickrige zwei Punkte geholt hatte, war beim Hauptstadt-Klub bereits nach 65 Tagen Schluss. Dennoch freut er sich an seinem 65. Geburtstag über einen Anruf aus Berlin.