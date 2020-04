Wussten Sie, dass die Tour de France mal in Berlin gastierte und auf dem Teufelsberg ein Ski-Weltcup stattfand? Verrückte und schöne Berliner Sportgeschichten gibt es einige, Stephanie Bacyzk ruft vier davon noch einmal in Erinnerung.

Es gibt da dieses Video von Barbara Streuffert. Die Frau mit den dunkelblonden, kurzen Locken zieht noch schnell ihren grau-schwarz karierten Blazer zurecht, während sie sich auf den extra für sie platzierten Hocker in dem Fernsehstudio setzt – vor sich ein Mikrofon. Dann stimmt sie ihre Gitarre. "Ich hab also ein Fußball-Lied komponiert und getextet, so speziell auf den Damenfußball ausgerichtet", erklärt sie und auf einmal ist da dieses verschmitzte Lächeln in ihrem Gesicht. "Ist eigentlich schade, man könnte fast versuchen, mal 'ne Platte oder so was draus zu machen."

Von 1955 bis 1970 war der Frauenfußball in Deutschland offiziell noch verboten, im Kampf um den Ball verschwinde die "weibliche Anmut", hieß es von Seiten des DFB. Anschließend machte sich Wim Thoelke im "Aktuellen Sportstudio" auf unterirdische Art und Weise über die kickenden Frauen lustig. Zitat: "Decken, decken! Nicht Tisch decken! Richtig, Mann decken! So ist's recht!" Barbara Streuffert interessierte das wenig. Sie blieb hartnäckig, was ihre Trainerinnen-Ausbildung anging. Sie wolle "dazu beitragen, den Damenfußball allgemein etwas populärer zu machen", sagte 1977 in einem Interview. Und Streuffert überzeugte.

Aber sie konnte noch mehr. Barbara Streuffert, Spitzname "Charly", trainierte 1980 die Bundesliga-Frauen von Tennis Borussia Berlin. Das war deshalb so beeindruckend, weil sie die Erste war. Die erste Frau aus der Hauptstadt, die sich an eine Trainerausbildung herangewagt und die B-Lizenz erworben hat.

Sport ist ein Spiegel der Gesellschaft. Was es darin zu sehen gibt, erzählen wir Ihnen gern - in Abseits.

Das Problem: Petrus bockte ein wenig. Also setzten die Veranstalter als Plan B auf die Hilfe von zwei Schneekanonen und Alpen-Fachmann Josef Moosburger – für ein Kunstwerk aus Kunstschnee. Das brauchte seine Streicheleinheiten: Das nötige Wasser wurde künstlich auf plus 2 Grad runtergekühlt. Die Berliner Feuerwehr fungierte als Transporteur mit ihren Pumpen – verarbeitet wurden rund 300 Liter Wasser pro Minute und Kanone.

Nicht wirklich stabil schnitt Weltmeister Wasmeier ab, er scheiterte an der Vorrunde. Auch der Berliner Ski-Verband wurde nicht glücklich – trotz der 13.000 Zuschauer beim Weltcup. "Letztlich war es dann so, dass die Einnahmen aus Sponsorengeldern, Eintritt und so weiter einfach nicht die Ausgaben gedeckt haben", sagt Mikolajski-Kusche. "Wir mussten im Nachhinein noch lange Kosten begleichen, aber den Ruin haben wir vermeiden können."

Eine Woche vor dem Weltcup schneite es dann doch noch. Der Welt-Skiverband checkte die geforderte, 20 cm dicke Decke und gab sein Okay. Matthias Mikolajski-Kusche, der Präsident des Berliner Skiverbandes, war selig – exakt bis zum frühen Morgen des Wettkampftages. Es regnete. "War natürlich ein heftiger Schlag, als man morgens aufwachte und es in Strömen goss", erinnerte sich Mikolajski-Kusche auch Jahre später noch. "Glücklicherweise ließ der Regen nach und wir konnten die Wettkampfstrecke durch Aufbringen von Salz einigermaßen stabil halten."

"Heute ist gutes Wetter, heute ist Radfahrwetter", knatterte die Stimme von Reporter Heiner Giersberg aus den mobilen Radios an der Strecke. "Da sitzen sie im Bikini, in der Badehose leicht geschürzt am Straßenrand – heute gibt es Tour-de-France-Bräune." Den Sieg über die ersten 105,5 Kilometer sicherte sich Nico Verhoeven, beim Mannschaftszeitfahren überzeugte das italienische Team Carrera Jeans. Der deutsche Fahrer Rolf Götz schwärmte, er habe in Deutschland "sowas noch nie erlebt von der Stimmung her." Der Besuch der Tour de France in Berlin blieb aber einmalig.

Zum Prolog, dem Auftakt der Tour de France, kamen 60.000 Radsport-Begeisterte. Sie säumten die 6,1 Kilometer den Kurfürstendamm rauf und runter – teils saßen sie sogar auf den Dächern der Geschäfte. Das Einzelzeitfahren gewann der Niederländer Jelle Nijdam. Am Tag darauf, dem 2. Juli 1987, fanden die erste Etappe – mit dem Ziel am Rathaus Schöneberg – und das Mannschaftszeitfahren statt.

Einen "Once in a Lifetime"-Moment erlebten am 15. März 1995 die Basketballer von Alba Berlin: Sie gewannen mit dem Korac-Cup als erstes deutsches Team überhaupt einen internationalen Titel. Die Spieler und Trainer Svetislav Pešić wuselten nach dem Final-Sieg über Stefanel Milano unten auf dem Parkett wild durcheinander – aus den Boxen in der Halle dröhnte "We Are the Champions" von Queen. "Ich habe keine Zeit, dieses Spiel zu analysieren, ich will jetzt diesen Sieg richtig feiern", sagte Coach Pešić mit einem dicken Grinsen auf dem Gesicht. Es war ein perfekter Abend.

15 Jahre später hatten viele Alba-Fans diesen perfekten Abend im Hinterkopf, als die Berliner das Final Four des Eurocups, des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs, erreichten. 600 buchten Flüge nach Vitoria in Spanien, wo das Finalturnier stattfinden sollte – und dann brach auf Island ein Vulkan aus. Eyjafjallajökull - Henry Voß kann den Namen des Ungetüms noch heute fehlerfrei aussprechen. Henry war damals, 2010, seit mehreren Jahren Alba-Fan und besaß eine Dauerkarte. Nur jetzt saß er zusammen mit vielen anderen in der Patsche. Eyjafjallajökull hinterließ eine Aschewolke - und die legte den kompletten Luftverkehr lahm.