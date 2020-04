Hofmann war einige Wochen vor seinem Tod in der Schweiz zum Skifahren, wurde anschließend positiv auf Covid-19 getestet und in Freiburg auf der Intensivstation behandelt.

Der ehemalige Turn-Trainer Dieter Hofmann ist tot. Der letzte Männer-Cheftrainer des Turnverbandes der DDR starb in der Nacht zum vergangenen Sonntag nach rund dreiwöchiger Krankheit im Alter von 79 Jahren in der Freiburger Universitätsklinik. Das teilten der Deutsche Turner-Bund (DTB) und ein Turn-Portal [gymmedia.de] unter Berufung auf Hofmanns Familie mit.

Der im sächsischen Altenberg geborene Hofmann war einer der erfolgreichsten deutschen Turn-Trainer. Unter seiner Regie sammelten die DDR-Turner insgesamt 52 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei internationalen Großereignissen. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul sicherte sich die DDR-Riege die Silbermedaille im Teamwettbewerb hinter der Sowjetunion.

Noch vor der offiziellen deutschen Einheit 1990 betreute Hofmann mit seinem West-Kollegen Franz Heinlein das erste wiedervereinte deutsche Sportteam in München in einen Dreiländerkampf gegen die USA und die UdSSR. 1991 ging er in die Schweiz und baute in Liestal ein Kunst- und Geräteturnzentrum auf.