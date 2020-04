"Nach ihren Leistungen und ihrem Einsatz in den letzten Jahren für den Verein wollten wir sie unbedingt halten. Sie hat die übertragenen Aufgaben als Kapitänin des Teams gut gemeistert und war für uns immer ein konstruktiver Ansprechpartner", wird Teammanger Eugen Benzel zitiert.

Stautz sagte, sie fühle sich "sehr wohl in Potsdam und spiele deswegen unheimlich gerne eine weitere Saison" beim SC Potsdam. "Wir haben in der letzten Saison sehr gut gearbeitet und wollen unbedingt darauf aufbauen", so die 26-Jährige. Sie freue sich auf alles, "was in Zukunft auf uns zukommt".