Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat den Vertrag mit Außenangreifer Dirk Westphal verlängert. Der 34 Jahre alte Ex-Nationalspieler unterschrieb für ein weiteres Jahr bei den Brandenburgern. Das gab der Verein am Mittwoch in einer Presseerklärung bekannt. Westphal ist nach Jan Jalowietzki, Adrian Klooss und Kamil Ratajczak der vierte Spieler, der in der nächsten Saison weiter für die Netzhoppers spielen wird.