Das Elfmeterschießen ist die ultimative Entscheidung im Fußball. In Deutschland wurde es vor 50 Jahren in der heutigen Form erfunden. Zum runden "Geburtstag" präsentieren wir 11 Dinge, die Sie über den Elfmeter wissen sollten. Von Simon Wenzel

Es ist das größtmögliche Drama: Im Elfmeterschießen werden Helden geboren und Tränen vergossen. Union gelang 2001 auf diese Weise als Underdog der Einzug ins DFB-Pokalfinale, die deutsche Nationalmannschaft brachte 1990 und '96 die Engländer zum Verzweifeln und der große FC Bayern München wird wohl auch in 50 Jahren noch an das traumatische "Finale dahoam" gegen Chelsea 2012 erinnert werden. An diesem Samstag wird das Elfmeterschießen 50 Jahre alt. Grund genug, Ihnen 11 Dinge zu verraten, die Sie über Elfmeter wissen sollten.

Karl Wald gilt als der Erfinder des Elfmeterschießen nach heutigem Modus. Der ehemalige Schiedsrichter aus Frankfurt am Main schlug die Idee des Elfmeterschießens am 30. Mai 1970 auf einem Verbandstag in Bayern vor. Er wollte eine faire Lösung für den Fall, dass in einem Spiel nach der Verlängerung kein Sieger feststeht. So verrückt es heute klingt: Bis 1970 hatte im Fall eines Unentschiedens nach 120 Minuten häufig das Losverfahren oder ein Münzwurf für eine Entscheidung gesorgt.

Die Idee von Karl Wald wurde zunächst blockiert. Erst nach einer Beratung des Präsidiums entschloss sich der Bayerische Fußballverband, den Vorschlag zur Saison 1970/71 einzuführen. Auch der DFB, die Europäische Fußball-Union (Uefa) und der Weltverband Fifa übernahmen später die neue Regel. Unabhängig von Wald, aber fast zeitgleich, hatte auch der Israeli Yosef Dagan an einer Variante des Elfmeterschießens gearbeitet. Sein Entwurf gab wohl bei der Fifa den Anstoß für eine Regeländerung, am Ende entschied man sich aber auch im Weltverband für das Modell von Karl Wald.

Der Strafstoß selbst ist übrigens schon deutlich länger Teil des Fußball-Regelwerks. Bereits 1891 wurde er in Irland eingeführt. Erfunden haben soll ihn der Leinenfabrikant und ehemalige Torhüter William McCrum. In Deutschland schießt man seit 1893 vom Elfmeterpunkt.

Es gibt Elfmeterschützen, die sind so sicher, dass schon der Elfmeterpfiff des Schiedsrichters (in diesem Fall im laufenden Spiel) zu ausgelassenem Jubel führt. Marcelinho war so einer. Der Brasilianer mit dem extravaganten Style und dem sehr feinen linken Fuß spielte fünf Jahre für Hertha, absolvierte in dieser Zeit 155 Bundesligaspiele für die Alte Dame und trat ganze 17 Mal zum Elfemeter an. 15 Mal zappelte der Ball im Netz - macht eine Trefferquote von 88,2 Prozent. Unter den Spielern, die mindestens zehn Elfmeter in der Bundesliga für Hertha schossen, hat nur Salomon Kalou eine bessere Quote (neun von zehn, also 90 Prozent). Die 15 Treffer von Marcelinho sind unerreicht.

Die meisten Fehlschüsse hat sich der ebenso extravagante Marko Pantelic gegönnt. Der serbische Stürmer trieb Mitspieler, Trainer und Fans in den Wahnsinn, wenn er sich den Ball schnappte und zum Punkt schritt. Fünf Mal trat Pantelic in der Bundesliga für Hertha zum Elfmeter an, vier Mal verschoss er - das schaffte sonst keiner. Auch Herthas heutiger Manager Michael Preetz war übrigens alles andere als ein sicherer Schütze: Der "Lange" verwandelte nur drei seiner sechs Versuche, dafür traf er aus dem Spiel umso öfter. Mit 108 Toren wird Preetz als Herthas Rekordtorschütze geführt [Transfermarkt.de].