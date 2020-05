Die Berliner Basketballerin Satou Sabally, die im April an Position zwei vom US-Klub Dallas Wings gedraftet wurde, hat auch einen Vertrag beim türkischen Verein Fenerbahce Istanbul unterschrieben. "Mein nächster Schritt nach der WNBA-Saison: Fenerbahce", schrieb die 22-Jährige bei Instagram [instagram.com] am Sonntag zu einer Ankündigung des Klubs.

Im Frauen-Basketball ist es nicht unüblich, neben einem US-Engagement innerhalb eines Jahres noch für ein weiteres Team aktiv zu sein. "Die beste Liga der Welt ist nicht die bestbezahlte Liga der Welt", hatte Sabally in einem rbb-Interview dazu nach ihrem Draft gesagt. "Zwar wurde das Gehalt in der WNBA jetzt etwas erhöht, aber die Saison läuft nur vier Monate. In Europa oder Asien spielt man mindestens sechs Monate und es gibt teilweise das doppelte oder dreifache Gehalt. Um also gut zu verdienen, muss man nach der WNBA-Saison noch mal in Europa spielen."

Sabally wurde in New York geboren und wuchs in Berlin auf. Basketball lernte sie zuerst beim TuS Lichterfelde, dann wechselte sie nach Freiburg und von dort ans College in Oregon. Dort war sie zuletzt drei Jahre aktiv, ihre jüngere Schwester spielt dort heute. Satou Sabally war nach ihrer erfolgreichen Zeit bei den Oregon Ducks mit Pick Nummer zwei in der Profiliga WNBA so früh wie keine andere Deutsche vor ihr gezogen worden. In Dallas gratulierte die Basketball-Legende Dirk Nowitzki der 22-Jährigen. Die deutsche Nationalspielerin ist für ihre Größe von 1,93 Meter außergewöhnlich beweglich und spielt auf der Position des Small Forwards.