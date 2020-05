Bild: imago/Christoph Worsch

Rückkehr aus der Heimat - Alba kann bei möglichem Finalturnier auf alle Spieler bauen

14.05.20 | 20:55

Im Juni will die Basketball-Bundesliga ihre Saison mit einem Zehner-Turnier in München ohne Zuschauer beenden - und Hauptstadt-Klub Alba Berlin kann dabei auf das komplette Profiteam bauen. "Ja, die Spieler kommen zurück", sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda am Donnerstag der "B.Z." - und: "Alle Spieler wollen zurückkommen, bei einigen Profis wie Rokas Giedraitis und auch Makai Mason gibt es noch Probleme mit den Flügen."

Spieler waren in ihre Heimat gereist

Sie befinden sich - wie noch einige weitere Spieler des deutschen Pokalsiegers - im Ausland. Giedraitis beispielsweise in Litauen, Mason in den USA. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie waren sie zurück in ihre Heimat gereist, für den möglichen Kampf um die Meisterschaft wollen sie nun jedoch wieder das Alba-Trikot tragen. Der Titelkampf soll im Juni in München ausgetragen werden. Mit zehn Teams vor leeren Rängen. Anfang der kommenden Woche wird die Entscheidung erwartet, ob die Politik das Hygiene- und Sicherheitskonzept genehmigt.

Alle zwei Tage Tests

"Die Spieler stehen ja bei uns unter Vertrag", erklärt Ojeda die Rückkehr. "Und die Situation hat sich insgesamt in Deutschland positiv entwickelt. Wir können unter Auflagen und mit gewissen Einschränkungen wieder mit dem Training beginnen." Der Plan sei, dass die Spieler sich nur zwischen ihren Wohnungen und der Trainingshalle bewegen. Alle zwei Tage sollen sie auf das Coronavirus getestet werden. In der Mannschaft habe es auch Bedenken gegeben. "Ich musste viel erklären und beruhigen. Aber letztlich ist die Situation in Berlin ja auch eine ganz andere als in den USA", sagte Ojeda. Selbst wenn es nicht zu dem Finalturnier kommt, sollen die Alba-Profis in Berlin bleiben. "Wir können trotzdem trainieren und uns auf die nächste Saison vorbereiten", sagte Ojeda.