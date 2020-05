BBL-Finalturnier in München

Die Basketball-Bundesliga darf ihre unterbrochene Saison mit einem Finalturnier in München zu Ende bringen. Die bayerische Landesregierung hat dafür am Dienstag ihre Zustimmung gegeben. Unter den zehn teilnehmenden Teams ist auch Alba Berlin.

Nach dem viel diskutierten und streng beobachteten Re-Start der Fußball-Bundesliga darf auch die Basketball-Bundesliga (BBL) ihre Saison zu Ende spielen. Die bayerische Landesregierung gab für das im Juni geplante Finalturnier in München am Dienstag ihre Zustimmung. Zuvor hatte die Liga ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept eingereicht.

So sieht das Hygiene-Konzept für das BBL-Meisterturnier aus

"Es ist ein sehr überzeugendes Hygienekonzept. Deshalb konnte man bei der aktuellen positiven Entwicklung mit Überzeugung Ja sagen", erklärte Staatsminister Florian Herrmann als Leiter der Bayerischen Staatskanzlei am Dienstag nach einer Sitzung des Ministerrats.

Das Turnier soll im Münchner Audi Dome ausgetragen werden und bereits am ersten Juni-Wochenende beginnen. Zehn Teams nehmen teil, darunter auch Pokalsieger Alba Berlin und Tabellenführer und Meister Bayern München.

Anders als in der Fußball-Bundesliga sollen die Spieler während des Turniers von der Öffentlichkeit komplett abgeschottet und in einem Hotel untergebracht werden. Damit soll verhindert werden, dass Spieler und Verantwortliche mit anderen Personen in Kontakt kommen und die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus steigt.