Alba Berlin startet am 7. Juni um 16:30 Uhr mit einem Spiel gegen Frankfurt in das Finalturnier der Basketball-Bundesliga in München. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Liga am Mittwoch veröffentlicht hat. Das erste Spiel des dreiwöchigen Turniers bestreiten demnach Göttingen und Craislheim am Tag zuvor.

Am Dienstag hatte die bayerische Landesregierung dem Hygienekonzept zugestimmt und somit die Austragung des Turniers bewilligt.