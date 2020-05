Dardai kehrt in Jugend zurück - Covic will Hertha verlassen

Pal Dardai, früherer Chefcoach von Hertha BSC, soll nach Informationen des "Kicker" [kicker.de] zukünftig in einer Doppel-Funktion bei den Blau-Weißen in der Nachwuchs-Akademie fungieren. Der 44-Jährige soll nach einem Sabbatjahr in diesem Sommer die U16 als Trainer übernehmen und parallel dazu eine Koordinatorenstelle in der Jugendabteilung des Vereins antreten.