Die BMX-Saison im Mellowpark hat längst begonnen, doch wo sich sonst BMXer und Skater auf den Rampen drängen, herrscht in diesen Tagen fast gähnende Leere. Nur wer sich ein Zeitfenster vorher reserviert hat, darf überhaupt in den Köpenicker Skatepark. Der Bundeskader der deutschen BMX-Elite könne die Anlage allerdings täglich nutzen, berichtet BMX-Freestyle-Bundestrainer Tobias Wicke. "Wir haben beim Senat eine Ausnahmegenehmigung beantragt und diese auch für drei Sportler und zwei Trainer bekommen", sagt er.

So kommt wieder ein bisschen Alltag in den Mellowpark. Davon profitiert auch die Berliner Medaillenhoffnung Lara Lessmann. Die 20-jährige Weltranglisten-Zweite feilt wieder täglich an ihren Tricks. "Ich freue mich ziemlich doll, dass ich hier wieder fahren kann, weil es auch der beste Park in Deutschland ist", sagt Lessmann. Sie sei froh, dass sie nicht reisen müsse, um trainieren zu können. Außerdem besitze der Mellowpark jetzt endlich sehr gute Bedingungen. Das sieht offenbar auch Bundestrainer Wicke so. "Wir haben jetzt mit die beste Trainingsanlage in Deutschland", sagt der 37-jährige Berliner.