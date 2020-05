Die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) müssen in der kommenden Saison ohne Casey Schouten auskommen. Wie der Volleyball-Bundesligist am Montag mitteilte, hat der Mannschaftskapitän das Vertragsangebot des Vereins ausgeschlagen.

"Ich habe die Gelegenheit, meine Karriere in Tschechien weiter auszubauen. Das kann ich mir nicht entgehen lassen", wird Schouten in der Vereinsmitteilung zitiert. In der vorzeitig beendeten Saison war der 24-jährige Kanadier mit 393 Punkten in 20 Spielen der erfolgreichste Scorer der gesamten Bundesliga. Auch wenn man Schouten "gerne weiterhin im grünen Trikot gesehen" hätte, wünsche man ihm für die Zukunft alles Gute, heißt es in der Mitteilung weiter.