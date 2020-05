"Das Angebot von Lars Windhorst, an der weiteren Entwicklung von Hertha BSC mitzuarbeiten, habe ich gerne angenommen", wurde Lehmann in einer Pressemitteilung von Windhorsts Tennor-Group am Sonntag zitiert. "Ich sehe dies aktuell als eines der interessantesten Projekte im Fußball", betonte Lehmann. Fast wortgleich hatte sich Klinsmann nach seiner Berufung ins Kontrollgremium der Berliner geäußert und Hertha als eines der spannendsten Projekte in ganz Europa tituliert.

Nun nimmt mit sofortiger Wirkung Jens Lehmann diesen Sitz ein. "Ich freue mich sehr, dass sich Jens Lehmann und Marc Kosicke für uns bei Hertha engagieren werden. Beide bringen ein hohes Maß an Erfahrung und Professionalität mit. Sie werden dazu beitragen, die hohen Ziele von Tennor und der Hertha zu erreichen und den Verein gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", sagte Windhorst.

Der ehemalige Torhüter spielte als aktiver Fußballer unter anderem für Borussia Dortmund, Schalke 04, den AC Mailand und den FC Arsenal. In der Nationalmannschaft war er unter Klinsmann Stamm-Torhüter bei der Weltmeisterschaft 2006. Später arbeitete Lehmann unter anderem als Co-Trainer für Arsenals Trainerlegende Arsène Wenger. In der Bundesliga war er zuletzt von Januar bis April 2019 als Co-Trainer beim FC Augsburg tätig.

Auch Hertha BSC äußerte sich inzwischen in Person von Geschäftsführer Michael Preetz zu den Neuzugängen im Aufsichtsrat. "Wir begrüßen beide herzlich in ihrer neuen Funktion bei Hertha BSC", sagte Preetz der Deutschen Presse Agentur und erklärte, dass der Verein rechtzeitig vom Investor über die neuen Aufsichtsratsmitglieder in Kenntnis gesetzt worden war: "Wir pflegen selbstverständlich einen regelmäßigen Austausch mit Lars Windhorst und sind über den Vorgang informiert worden."

Am Sonntag zog das Team von Hertha in sein Quarantäne-Hotel am Ku'damm. Hier wird die Mannschaft bis zum Bundesliga-Neustart bei der TSG Hoffenheim am kommenden Samstag (15.30 Uhr) bleiben.

Sendung: Inforadio, 10.05.2020, 17.15 Uhr