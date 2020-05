Formel-E-Pilot Daniel Abt hat im fünften virtuellen Lauf der Elektro-Serie "Race at Home Challenge" über den virtuellen Kurs in Berlin-Tempelhof für einen Eklat gesorgt. Der Kemptener bestritt das Rennen am Samstag nicht selbst, sondern ließ seinen Boliden von Sim-Racer - also einem professioneller E-Sport-Rennfahrer - Lorenz Hörzing (Österreich) rasen. Abt wurde von der Formel E überführt und nachträglich disqualifiziert, er verliert zudem alle bislang errungenen Meisterschaftspunkte der Challenge und muss 10.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation spenden.