Turbine verspielt 2:0-Vorsprung in Freiburg

Für Turbine Potsdam hat der Bundesliga-Restart mit einer bitteren Niederlage begonnen. Die Brandenburgerinnen verspielten in Freiburg eine 2:0-Führung und verloren durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:3.

Das Team von Trainer Matthias Rudolph war in der ersten Spielhälfte die deutlich bessere Mannschaft und ging verdient in Führung. Die Verteidigerinnen Malgorzata Mesjasz (21.) und Caroline Siems (23.) sorgten jeweils per Kopf für die frühe 2:0-Führung.

Im Tor der Brandenburgerinnen überzeugte die erst 17-jährige Jamie Gerstenberg in ihrem ersten Bundesliga-Spiel mit zahlreichen starken Paraden. Zur Halbzeit wäre eine noch höhere Führung für Turbine durchaus verdient gewesen, weitere Tore fielen aber nicht.