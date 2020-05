Turbine Potsdam arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wechselt die 19-jährige Lena Uebach im Sommer nach Brandenburg. Die Stürmerin kommt von Bundesliga-Konkurrenz Bayer Leverkusen. Sie durchlief seit der U16 alle Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes und wurde in den vergangenen beiden Jahren jeweils U19-Vize-Europameisterin.