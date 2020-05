"Sebastian Polter bedauert die ihm am 28.05.2020 mitgeteilte Entscheidung des 1. FC Union Berlin. Sebastian Polter weist den Vorwurf des unsolidarischen Verhaltens jedoch ausdrücklich zurück", heißt es darin.

Nachdem der 1. FC Union Berlin am Donnerstag mitgeteilt hatte, wegen "unsolidarischen Verhaltens" für den Rest der Saison auf Sebastian Polter zu verzichten, hat der Stürmer die Veröffentlichung einer Gegendarstellung seitens des Vereins erwirkt.

Den Köpenickern zufolge hatten der Geschäftsführer Profifußball, alle Trainer, Betreuer und Spieler eine Vereinbarung unterzeichnet, um einen "einheitlichen solidarischen Beitrag" zur finanziellen Bewältigung der Coronakrise zu leisten. Sebastian Polter, Mitglied des Mannschaftsrates, unterzeichnete diese Vereinbarung demnach nicht, sondern legte über seinen Anwalt ein eigenes Angebot vor.

"Wahr ist, dass sich der 1. FC Union Berlin und Herr Polter wechselseitig Vereinbarungen zur Handhabung des Gehaltes aufgrund der Corona-Pandemie unterbreitet haben. Keine Vereinbarung hat die Zustimmung beider Seiten gefunden. Sebastian Polter betont, dass er sich nicht verweigert hat, seinem Herzensverein während der Corona-Pandemie wirtschaftlich entgegen zu kommen und zu helfen", heißt es in der Gegendarstellung weiter.



Trainer Urs Fischer erläuterte am Freitag, dass er in die Entscheidung "natürlich involviert" gewesen sei und dass er sie "mittrage". Sie habe "aber nichts mit der sportlichen Einschätzung von Sebastian Polter zu tun", betonte Fischer. Polter darf weiterhin am Mannschaftstraining teilnehmen.