Bild: imago images/Camera 4

Antun Labak war in der Aufstiegssaison der erfolgreichste Torschütze der Cottbuser. 15 Tore in 30 Spielen, so seine Quote. Untrennbar mit dem Kroaten verbunden: sein Torjubel. Weshalb sie ihn in der Lausitz liebevoll "Pistolero" riefen. Ist heute als Trainer in seiner Heimat aktiv.