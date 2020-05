Wenn Union Berlin am Sonntag wieder in die Bundesliga einsteigt, wird vieles anders. Ohne Trainer Urs Fischer und die Unterstützung der Fans wollen die Köpenicker versuchen, Bayern München zu trotzen. Eines bleibt dennoch wie gewohnt.

Auf das erste Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München hatten sie beim 1. FC Union Berlin schon vor der Corona-Zwangspause intensiv hingefiebert. Nun, etwas mehr als zwei Monate später, ist vieles anders. Zuschauer werden das Spiel nicht im Stadion erleben dürfen - und auch Trainer Urs Fischer wird am Sonntag (18.00 Uhr) nicht an der Seitenlinie stehen.

Nach Todesfall in der Familie

Der Schweizer hatte nach einem Todesfall in der Familie das Quarantäne-Trainingslager in Barsinghausen verlassen und darf erst nach zwei negativen Coronatests wieder dabei sein. Und so beantwortete nicht Coach Fischer im gewohnten Schweizer Zungenschlag auf der virtuellen Pressekonferenz Frage um Frage, sondern sein Co-Trainer Markus Hoffmann.

"Wir sind immer im Kontakt mit Urs Fischer gewesen", berichtet der 47-jährige Salzburger vom Verlauf der Woche, die auch ohne den Schweizer "ganz normal" abgelaufen sei. "Wir alle hatten Freude, wieder auf dem Platz zu stehen. Ein Spiel zu spielen ist das Schönste und Größte. Wir haben die ganze Woche versucht, uns da ranzutasten."