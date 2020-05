Bild: imago images/Matthias Koch

Fischer deutet Rotation an - Union will gegen Mainz mit Routine punkten

26.05.20 | 21:35 Uhr

Der 1. FC Union ist seit fünf Spielen in der Bundesliga sieglos, zuletzt verloren die Eisernen das Stadtderby gegen Hertha BSC mit 0:4. Trainer Urs Fischer stellt sich gegen Mainz 05 auf einen Kampf ein - und setzt wohl auf Erfahrung in der Startelf. Von Stephanie Baczyk

Mit Serien im Fußball ist das so ein Ding. Läuft’s für eine Mannschaft richtig gut, grüßt der positive Flow. Spiele, die auf der Kippe stehen, entscheidet man für sich. Fokus, Konzentration, Leichtigkeit – alles da auf dem Platz. Aber wehe, es geht in die andere Richtung. So wie gerade beim 1. FC Union. "Ist ja nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, wo wir eine kleinere Serie mit Negativerlebnissen haben", ordnet Trainer Urs Fischer die aktuelle Lage auf der mittlerweile obligatorischen Geister-Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei ein. "Ich glaube, es ist wichtig, dass man trotzdem positiv bleibt."

Das 0:4 vom vergangenen Freitag im Stadtderby bei Hertha BSC hat wehgetan, dazu war es die zweite Niederlage in Folge für die Eisernen nach dem Re-Start in der Liga. "Es war nicht alles falsch", sagt Fischer mit Blick auf die erste Hälfte im Olympiastadion. "Da haben wir viele Dinge eben auch richtig gemacht. Auch wenn das Resultat natürlich am Ende niemandem von uns gefallen hat." Union hat sich gerade in den zweiten 45 Minuten schwer getan gegen den Nachbarn aus dem Westen Berlins, mit dessen aggressiver Arbeit gegen den Ball. Individuelle Fehler inklusive.

Mainz, wie es spielt und schwankt

Die waren natürlich Thema bei der Aufarbeitung der Partie. "Die Mannschaft ist nach wie vor sehr selbstkritisch", fasst Fischer die Stimmung im Team zusammen. Auch über die fehlenden Fans im Stadion habe er noch mal mit seinen Jungs gesprochen, "aber ich glaube, irgendwann ist auch genug." Für den Schweizer zählt die nicht vorhandene Kulisse nicht als Alibi. "Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht hinter unseren Zuschauern verstecken", so der 54-Jährige. "Lasst uns die Aufgabe so angehen, wie man sie angehen muss." Die nächste Aufgabe heißt Mainz 05 – und die Rheinhessen stehen unter Druck. Sowohl unter Ex-Trainer Sandro Schwarz als auch unter dem jetzigen Coach Achim Beierlorzer fehlte bislang in dieser Saison die Kontinuität. Unter dem Titel "Mainz, wie es spielt und schwankt" gingen die Nullfünfer, teils ohne Gegenwehr, am Wochenende mit 0:5 gegen RB Leipzig unter. Keeper Florian Müller fasste die Pleite anschließend mit den Worten "das war wirklich unter aller Sau" zusammen.

Ohne Lenz, dafür mit Erfahrung

Mainz muss punkten, hat vor diesem Spieltag nur noch drei Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16. "Das wird ein sehr kampfbetontes Spiel", ahnt Urs Fischer. "Mainz ist für mich eine Mannschaft mit guter fußballerischer Qualität, die den Ball – wenn man sie spielen lässt – dann schon auch laufen lässt." Unions Coach warnt vor den schnellen Offensiven und dem Umschaltspiel des kommenden Gegners, "aber sie sind auch anfällig für das eine oder andere Gegentor." Genau genommen ist der FSV Spitzenreiter in dieser Sparte – 60 Treffer hat kein anderes Team in der Liga kassiert. Wer Urs Fischer ein wenig kennt, weiß, dass er Fragen nach personellen Änderungen seiner Startelf grundsätzlich mit einem geschmeidigen "Wir werden sehen" gepaart mit einem wohligen Schweizer Schmunzeln kommentiert. Angesprochen auf die Routiniers Christian Gentner (402 Bundesliga-Partien) und Neven Subotic (229 Bundesliga-Partien), zuletzt gegen Hertha nur auf der Bank, macht Unions Coach eine kleine Ausnahme. "Ich glaube, gerade in dieser entscheidenden Phase brauchst Du Spieler mit Führungsqualitäten, die Verantwortung auf dem Platz und in der Kabine übernehmen, die vorangehen", so Fischer. Ein kleiner Wink Richtung Rotationskarussell. Nicht auf dem Platz stehen wird aller Voraussicht nach Linksverteidiger Christopher Lenz, der am Montag das Training abbrechen musste.

Mit Ruhe aus Pleiten-Serie

Auf Unions Haben-Seite steht ein Zähler aus den letzten fünf Spielen – zwischen den Partien liegen mehrere Wochen Corona-Pause. Abwehrspieler Michael Parensen hatte sich nach dem bösen 0:4 im Derby zuversichtlich gezeigt trotz der Niederlagen-Serie, betont, dass sich der 1. FC Union auch in der Vergangenheit konzentriert aus einer solchen Situation rausgearbeitet hätte. Urs Fischer stimmt Parensen zu, weiß aber auch, dass sich die zu Beginn der Saison gemeinten vier sieglosen Partien in Folge in einem Punkt von der jetzigen Konstellation unterscheiden. "Nach diesem Spiel gegen Mainz hast Du noch sechs Spiele", so der Coach. "Schon auch ein Unterschied, wenn es dann um Druck und mentales Denken geht." Mit Serien im Fußball ist das halt so ein Ding.

