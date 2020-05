1:1 in Unterzahl

Union Berlin kommt nach der Corona-Pause noch nicht richtig in Tritt. Gegen Mainz 05 mussten sich die Köpenicker mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben, nach einem Platzverweis gegen Robert Andrich spielte Union lange in Unterzahl.

Union Berlin wartet in der Bundesliga weiterhin auf den ersten Sieg nach der Corona-Spielpause. Gegen Abstiegskampf-Konkurrent Mainz 05 erkämpften sich die Unioner zumindest ein 1:1 (1:1)-Unentschieden. Dabei mussten die Köpenicker über eine Hälfte lang in Unterzahl spielen, nach einem Platzverweis gegen Robert Andrich.

Die Mainzer gingen in der 13. Minute durch einen Flachschuss von Ridle Baku mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war ein Ballverlust von Unions Innenverteidiger Marvin Friedrich, der vom Mainzer Leandro Barreiro allerdings auch zuvor am Fuß getroffen worden war.

Union wurde dann stärker und kam durch einen direkt verwandelten Freistoß von Marcus Ingvartsen nach einer guten halben Stunde zum Ausgleich (33. Minute). Kurz vor der Halbzeit flog Unions Mittelfeldspieler Robert Andrich mit Gelb-Rot vom Platz (42. Minute). In Überzahl hatten nach dem Seitenwechsel die Gäste die besseren Torchancen, ein Tor gelang aber keinem Team mehr.



Mit dem Unentschieden steht Union weiterhin auf Platz 13 der Tabelle. Weil Fortuna Düsseldorf im Parallelspiel gegen Schalke 04 gewann, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nun allerdings nur noch vier Punkte.



