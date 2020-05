2:2 in Leipzig

Platzverweis, Torwart-Patzer und Elfmeter: Aus einem ereignisreichen Spiel bei RB Leipzig hat Hertha BSC am Mittwochabend einen Punkt mitgenommen. Somit bleiben die Berliner unter Trainer Labbadia ungeschlagen.

Trainer Bruno Labbadia vertraute auf die Startelf, die schon beim klaren 4:0-Derbysieg von Beginn an auf dem Rasen stand. Eine gute Entscheidung, denn die Berliner starteten stark und gingen durch Marko Grujic bereits früh in Führung (9.). Der Serbe hatte nach einer Ecke von Marvin Plattenhardt viel Platz und traf zum 1:0. Für den Vorlagengeber war das Spiel jedoch kurz darauf beendet, nachdem er zuvor mit Leipzigs Tyler Adams zusammengeprallt war.

Hertha BSC bleibt auch im dritten Spiel unter Trainer Bruno Labbadia ungeschlagen. In einem ereignisreichen Spiel am Mittwochabend sammelten die Berliner bei einem 2:2 (1:1) einen Punkt ein.

Hertha spielte weiter offensiv und mutig, nach einem gut herausgespielten Angriff verpasste Vladimir Darida jedoch das Leipziger Tor. Die Sachsen machten aus ihrem Vorteil in Sachen Ballbesitz zunächst nicht viel, kamen dann aber doch - ebenfalls durch eine Ecke - zum Ausgleich. Ausgerechnet Torschütze Grujic ließ Lukas Klostermann ziehen, der per Kopf in die lange Ecke zum Ausgleich traf (24.).