Hertha BSC hat den dritten Sieg im vierten Spiel nach der Corona-Zwangspause gefeiert. Das Team von Bruno Labbadia besiegte den FC Augsburg am Samstag mit 2:0. Zwar mussten die Berliner in der zweiten Halbzeit zittern, doch ein Joker brachte die Entscheidung.

Verzichten musste Labbadia ausgerechnet auf einen, der aktuell wie kein anderer für neuen spielerischen Glanz steht. Matheus Cunha brummte nach dem 2:2 in Leipzig der Schädel. Die Hoffnung, dass es doch noch für einen Einsatz reichen könnte, zerschlug sich am Tag vor dem Spiel. Und so rückten Javairo Dilrosun und Maximilian Mittelstädt - seinerseits Ersatz für den anderen Kopf-Patienten Marvin Plattenhardt - in die Startelf.

So ging die Mannschaft Labbadias mit einer absolut verdienten Führung in die Pause. Kurz nach dem Wiederanpfiff aber wackelte sie in der Abwehr bedrohlich: Noah Sarenren Bazee flitzte über die rechte Seite, Herthas Torwart Rune Jarstein wirkte - wie so oft in den vergangenen Wochen - unsicher. Er ließ in die Mitte abklatschen, dort kam Sarenren Bazee erneut an den Ball und zog sofort ab. Im zweiten Versuch war Jarstein nun zur Stelle und lenkte den Schuss über die Latte (48.).

Auch danach waren es die Gäste, die nach vorne drängten und weitere Großchancen hatten. Den Berlinern ging dagegen sichtlich die Luft aus. Florian Niederlechner per Kopf (60.) und Georg Teigl (86.) trafen knapp neben das Tor. Marco Richter hämmerte den Ball zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit an die Latte. Hertha stand nun äußerst unsicher, Augsburgs Ausgleich wäre nicht unverdient gewesen. Doch in der Nachspielzeit ergab sich der entscheidende Konter: Der eingewechselte Krzysztof Piatek schob den Ball zum 2:0 ins Tor (90.+3). Hertha schiebt sich durch diesen Heimsieg auf den neunten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Achten SC Freiburg.