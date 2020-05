Lausitzer Hoyerswerda Sonntag, 31.05.2020 | 18:01 Uhr

Gladbach eine Nummer zu groß!

Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist das Abwehrverhalten vor dem 1:3! Wie kann ein Spieler, der über 1,80 Meter groß ist, so leicht umfallen? Wenn das Abwehrverhalten in den letzten Spielen sich nicht akut verbessert, wird es schwer die Klasse zu halten! Gegen Schalke muss ein dreckiger Sieg her!