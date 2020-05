imago images/Robert Michael Audio: Radioeins | 26.05.2020 | Gespräch mit damaligem Trainer Eduard Geyer | Bild: imago images/Robert Michael

Bundesliga-Aufstieg von Energie Cottbus vor 20 Jahren - "Jetzt wird Bayern nie mehr Meister"

26.05.20 | 06:45 Uhr

Heute vor 20 Jahren gelingt einer grauen Maus des Ostfußballs eine Sensation: Der FC Energie Cottbus steigt in die Bundesliga auf. Andreas Friebel über den 26. Mai 2000, der bei den Lausitzern als schönster Tag der Klubgeschichte geführt wird.

Mitte Mai 2000 braut sich in Cottbus etwas zusammen. In der der zweiten Bundesliga gewinnt der FC Energie auf der Zielgeraden drei Spiele am Stück. Mannheim, St. Pauli und Offenbach heißen die Gegner, die die Lausitzer besiegen. Damit ist klar: Noch ein Sieg und Cottbus steigt in die Bundesliga auf. Der letzte Gegner auf dem Weg in das Fußball-Oberhaus ist der 1. FC Köln. Die Lausitz ist im fußballerischen Ausnahmezustand, denn über 100.000 Menschen wollen diesen historischen Moment live miterleben. Aber es gibt nur knapp 23.000 Karten für das Spiel im Stadion der Freundschaft. Als der Ticketverkauf beginnt, stehen die Fans stundenlang am Fanshop auf dem Altmarkt an. Jeder will dabei sein - an diesem Freitagabend, den 26. Mai 2000.

Riesenandrang am Fanshop | Bild: dpa/Lausitzer Rundschau/Mario Behnke

Eduard Geyer kommt und krempelt das Team um

Rückblende: Der steile Aufstieg der Cottbuser beginnt sechs Jahre zuvor. Der letzte Trainer der DDR-Fußballnationalmannschaft, Eduard Geyer, übernimmt den finanziell angeschlagenen Regionalligisten. "Wir hatten am Anfang eine große Mannschaft mit wenig Qualität", erinnert sich Geyer später. "Torschusstraining konnte ich mit den Spielern nicht machen, da hätten wir stundenlang die Bälle suchen müssen. Die haben ja nichts getroffen." Gemeinsam mit Präsident Dieter Krein und Manager Klaus Stabach baut er ein neues Team auf. Die Erfolge stellen sich schnell ein. Schon 1997 stehen die Lausitzer im Finale des DFB-Pokals und steigen in die zweite Bundesliga auf.

2:0-Erfolg gegen Köln besiegelt den Aufstieg

Diese zweite Bundesliga will Geyer mit seiner Mannschaft an diesem 26. Mai verlassen. Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg über Köln ist der Aufstieg perfekt, egal was die Konkurrenz macht. Da die Domstädter ihrerseits schon aufgestiegen sind, machen sie es Cottbus an diesem Abend nicht allzu schwer. Detlef Irrgang und Vasile Miruita sorgen einmal kurz vor und dann kurz nach der Pause für einen verdienten 2:0-Erfolg. Schon vor dem Schlusspfiff stürmen die ersten Fans auf den Rasen. Um keinen Abbruch zu riskieren, jagt sie Eduard Geyer persönlich zurück in den Block. Mit Spielende füllt sich der Rasen dann aber binnen Sekunden und die größte Party, die die Stadt je erlebt hatte, nimmt ihren Anfang. Die Fans liegen sich jubelnd in den Armen, die Spieler werden auf Händen getragen. Ganz Fußball-Deutschland gratuliert. Und in der ersten Euphorie ist sich mancher Fan gar sicher: "Jetzt wird Bayern nie mehr Meister!" Etwas realistischer reagiert da der damalige Energie-Kapitän Steffen Heidrich. "Wir brauchen sicher erst Mal eine Woche, um zu begreifen, was hier gerade passiert ist. Aber wenn die Zuschauer zu uns halten, könnten wir vielleicht den Klassenerhalt schaffen."

"Wir werden uns in den Waden der Bundesliga-Spieler festbeißen"

Der Aufstiegsparty im Stadion der Freundschaft folgen an dem Wochenende noch viele weitere. Manager Klaus Stabach handelt noch in der Nacht in einer Disco bierselig die ersten Spielerverträge für die Bundesliga aus. Am Samstag nach dem Aufstieg folgt ein stundenlanger Autokorso durch Cottbus. Geschätzt 100.000 Lausitzer stehen am Straßenrand und feiern den Aufsteiger. "Ich habe die Nacht nicht geschlafen und bin ein bisschen müde. Aber wenn ich das hier sehe, dann geht es mir wieder gut", murmelt Sebastian Helbig mit dicken Augenringen damals in ein rbb-Mikrofon. Das Team trägt sich in das goldene Buch der Stadt ein. Auf einer der vielen Partys kündigt Präsident Dieter Krein dann an: "Wir werden uns nun in den Waden der Bundesliga-Spieler festbeißen, wie der Krebs im Stadtwappen von Cottbus!"

Highlight der Saison: Sieg gegen die Bayern

Krein soll Recht behalten - auch wenn seine Mannschaft zunächst Lehrgeld bezahlt. Erst am vierten Spieltag holt Energie den ersten Sieg (2:0 gegen Eintracht Frankfurt). Der schönste Erfolg in der Premierensaison ist aber das 1:0 gegen Bayern München. "Wenn man nicht an den Sieg glaubt, braucht man auch nicht in so ein Spiel gehen", beschreibt Stürmer Sebastian Helbig nach dem Schlusspfiff das Geheimnis des unerwarteten Erfolgs. "Wir haben gesagt, wenn wir 140 Prozent auf dem Platz geben, ist auch was drin."



Drei Jahre hält sich Energie Cottbus in der ersten Liga. "An uns mussten sich die großen Klubs erstmal gewöhnen. Als die auf unseren Ortseingangsschild Chóśebuz (sorbisch für Cottbus, Anm. der Red.) gelesen haben, dachten sie, die sind schon in Polen", erinnert sich Eduard Geyer später schmunzelnd.

Geblieben ist nur noch das Stadion der Freundschaft

Nach dem Abstieg 2003 peilt Energie die schnelle Bundesliga-Rückkehr an. Doch Eduard Geyer verpasst sie mit seiner Mannschaft knapp. Punktgleich mit Mainz scheitert Cottbus 2004 nur durch eine um sieben Tore schlechtere Tordifferenz. Wenige Monate später muss Geyer gehen. Sein Nachfolger Petrik Sander führt die Lausitzer im Mai 2006 zurück in die erste Liga. Dort hält man sich noch einmal drei Jahre. Das bislang letzte offizielle Bundesligaspiel bestreiten die Cottbuser am 23. Mai 2009 gegen Leverkusen (3:0). Die beiden dann folgenden Relegationsspiele gegen Zweitligist Nürnberg gehen verloren. Danach folgt ein heftiger Absturz. Durch interne Matchkämpfe und zunehmende finanzielle Probleme geht es von der zweiten in die dritte Liga - und schließlich sogar in die viertklassige Regionalliga. Geblieben von den goldenen Zeiten ist nur noch das Stadion der Freundschaft, das in den Tagen der ersten Liga umgebaut wurde und in dem am 26. Mai 2000, die Fans von Energie Cottbus den unvergessenen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erlebten.

Lausitzer Legenden

Bild: imago images/Uwe Kraft Tomislav Piplica begann seine Karriere als Feldspieler. Manche behaupten, damit habe er auch in Cottbus nie wirklich abgeschlossen. Unsterblich wegen eines Kopfball-Eigentors im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Was darüber oft in Vergessenheit gerät: "Pipi" war ein wirklich guter Torhüter. Und als extrovertierter, meist gutgelaunter Typ ein Fanliebling. Er hatte später als einziger Spieler zwei Autogrammkarten - mit verschiedenen Frisuren.

Bild: imago images/Contrast Für Abwehrspieler Christian Beeck war Energie die neunte und letzte Station seiner Karriere - dafür die langwierigste und erfolgreichste. Beeck war Kapitän und Leistungsträger. Und - siehe Foto - immer mit vollem Einsatz dabei. 2002 unterschrieb er als Sportdirektor bei den Lausitzern. Der Vertrag wurde allerdings nach nur einem Jahr wegen "persönlicher Gründe" aufgelöst.

Bild: imago images/Contrast Detlev Irrgang , oder wie man in Cottbus sagt: Fußballgott. Denn: Irrgang erzielte in den Relegationsspielen zum Zweitliga-Aufstieg zwei Treffer und das entscheidende Tor zum Aufstieg in die Bundesliga. Arbeitete später noch in der Marketing-Abteilung des Klubs, ehe die Bande eher unschön aufgelöst wurde.

Bild: imago images/Höhne In der Zweiten Bundesliga war Rayk Schröder noch Stammspieler und Leistungsträger in Energies Abwehr. Umso erstaunlicher, dass er den Klub nach dem Aufstieg verließ, um fortan für den Zweitligisten Hansa Rostock aufzulaufen. Aber Schröder war lernfähig, kehrte zwei Jahre später zurück und wurde doch noch Bundesliga-Spieler in der Lausitz.

Bild: imago images/Contrast Eine Saison nur spielte der gebürtige Karl-Marx-Städter Olaf Renn für Energie. Am Ende stand der Aufstieg. Und der Abschied. Mittelfeldspieler Renn wechselte in die Heimat, zum Chemnitzer FC, ließ seine Karriere später unterklassig ausklingen und wählte seine letzte Station offenbar nach Klang aus: FV Krokusblüte Drebach.

Bild: imago images/Camera 4 Rudi Vata war das, was man einen Weltenbummler nennt. Le Mans (Frankreich), Glasgow (Schottland), Limassol (Zypern) oder Yokohama (Japan) waren nur einige Stationen des defensiven Mittelfeldspielers. Seine erfolgreichste Zeit aber hatte der Albaner in Cottbus. So wurde er sowohl 1999 als auch im Aufstiegsjahr 2000 in seinem Heimatland zum Fußballer des Jahres gewählt.

Bild: imago images/Höhne Vasile Miriuta war so etwas wie das Gehirn im Energie-Zentrum. Der ungarisch-rumänische Mittelfeldspieler mit der Fleischmütze sammelte in der Aufstiegssaison stolze zwölf Scorerpunkte. Umso erstaunlicher, dass er sich in der Bundesliga noch steigern konnte. Sagenhafte 22 Scorerpunkte in 29 Spielen standen am Ende zu Buche. Und Miriuta damit auf Platz fünf der Liga - vor Weltklasse-Spielern wie Giovane Elber (21 Scorerpunkte) oder Ulf Kirsten (18).

Bild: imago images/Höhne Mittelfeldspieler Moussa Latoundji war in der Aufstiegssaison eigentlich als Leistungsträger eingeplant, verpasste dann aber wegen Rot-Sperre und gebrochenem Mittelfuß satte 15 Saisonspiele. Prompt war er im Schlussspurt wieder an Bord, gelangen Energie vier Siege in vier Spielen. Beendete seine Karriere später als Spielertrainer in seiner Heimat Benin.

Bild: imago images/Camera 4 Der Schwede Jonny Rödlund galt einst als Wunderkind, spielte in der Jugend bei Manchester United, um anschließend 1991 in seiner Heimat Meister mit dem IFK Norrköping zu werden. Wechselte zur Rückrunde der Aufstiegssaison in die Lausitz, erzielte drei Tore in 14 Spielen. In der folgenden Bundesliga-Saison reichte es nur noch zu sieben Einsätzen als Einwechselspieler. Später wechselte er nach China, zu Beijing Guoan.

Bild: imago images/Camera 4 Antun Labak war in der Aufstiegssaison der erfolgreichste Torschütze der Cottbuser. 15 Tore in 30 Spielen, so seine Quote. Untrennbar mit dem Kroaten verbunden: sein Torjubel. Weshalb sie ihn in der Lausitz liebevoll "Pistolero" riefen. Ist heute als Trainer in seiner Heimat aktiv.

Bild: imago images/Contrast Franklin Bittencourt , oder mit vollem Namen: Franklin Spencer Miguel Bittencourt. Dass ein Junge aus Rio de Janeiro in der Lausitz spielte, war eigentlich schon Sensation genug. Umso schöner, dass der Vater von Werder-Star Leonardo Bittencourt auch noch zum Leistungsträger und Publikumsliebling wurde. War nach dem Karriere-Ende und bis 2012 Co-Trainer der U17 von Energie und besitzt in Cottbus das Lokal "Dreyer".

Bild: imago images/Contrast Eduard Geyer, der Vater des Erfolgs. Der ehemalige Trainer von Dynamo Dresden und der Nationalmannschaft der DDR übernahm Energie 1994 als Drittligist, führte den Klub nicht nur in die deutsche Eliteliga, sondern 1997 auch sensationell ins Pokalfinale (0:2 gegen den VfB Stuttgart). Nach dem dann folgenden Abstieg in die Zweite Liga war 2004 Schluss für ihn in Cottbus. Nach zehn unvergesslichen Jahren. Sendung: Inforadio, 26.05.2020, 08:15 Uhr | zurück zum Artikel | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen























Sendung: Inforadio, 26.05.2020, 08:15 Uhr