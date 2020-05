dpa/Stuart Franklin Audio: Inforadio | 22.05.2020 | Guido Ringel | Bild: dpa/Stuart Franklin

4:0-Derbysieg - Furiose Hertha zerlegt Union nach der Pause

22.05.20 | 23:05 Uhr

Die Revanche ist geglückt: Hertha BSC hat das Stadtderby gegen den 1. FC Union mit 4:0 gewonnen. Es war die erhoffte Wiedergutmachung nach der Last-Minute-Niederlage im Hinspiel. Stürmische zehn Minuten kurz nach der Pause sorgten für die Vorentscheidung.

Hertha BSC hat dem 1. FC Union im Derby keine Chance gelassen: Das Team von Bruno Labbadia drehte vor leeren Rängen im Olympiastadion am Freitagabend nach der Pause auf - und besiegte den Stadtrivalen völlig verdient mit 4:0 (0:0).

ICE gegen Regionalexpress

Schon in den ersten Minuten spielte vor allem Hertha. Union lief hinterher. Die Gastgeber - mit Vladimir Darida für Maximilian Mittelstädt in der Startelf - kontrollierten, ja: dominierten die Partie. Auffällig erneut: die neuen Pressing-Qualitäten der Hausherren, mit denen sie schon beim 3:0 in Hoffenheim überzeugt hatten. Bis zur ersten wirklichen Chance dauerte es aber knapp zwanzig Minuten. Da spielte Hertha mit Tempo steil statt wie zuvor so oft quer - und Dodi Lukebakios Duell gegen Ken Reichel mutete an wie das eines ICE gegen einen in die Jahre gekommen Regionalexpress. Erst Union-Keeper Rafal Gikiewicz konnte den 22-Jährigen stoppen. Im Eins-gegen-Eins parierte er den Schuss aus halbrechter Position stark (18.).

Tempo als Schlüssel

Auch in der Folgezeit galt: Wenn es einen der - sehr wenigen - offensiven Höhepunkte gab, dann vor dem Tor der Gäste aus Köpenick. Der Schlüssel zur Gefahr? Geschwindigkeit! Nur wenn der Labbadia-Elf einer der seltenen schnellen Vorstöße gelang, wurde es brenzlig. In der 27. Minute brachte Matheus Cunha nach Vorarbeit von Vedad Ibisevic mit einem Hacken-Abschluss ein wenig Glanz in eine eher maue Partie. Gut zehn Minuten später zog er aus gut zehn Metern ab. Beide Male scheiterte er an Gikiewicz.

Als die erste Hälfte fast schon vorbei war, bekamen dann die disziplinierten, aber bis dahin völlig harmlosen Unioner doch noch ihre erste Chance: Lukebakio hatte 25 Meter vor dem eigenen Tor einen Freistoß der eher unnötigen Sorte verursacht. Robert Andrich trat an und viel fehlte nicht, da hätte der Mittelfeldspieler ihn in Torsten-Mattuschka-Gedächtnis-Manier in den Winkel gefeuert. Der Schuss ging nur denkbar knapp vorbei (44.).

Zwei Tore in gut einer Minute

Nach der Pause schien Union - einen Abseits-Abschluss von Cunha ausgenommen (47.) - mehr am Spiel teilnehmen zu wollen. Eigentlich. Doch dann zerbröselten alle Köpenicker Hoffnungen auf einen zweiten Derbysieg in der Bundesliga binnen weniger Sekunden. Erst glückte Marvin Plattenhardt in der 51. Minute von der linken Seite die perfekte Flanke. Scharf und punktgenau rauschte der Ball auf den Kopf von Routinier Vedad Ibisevic, der unter Labbadia mit nun 35 Jahren seinen inzwischen x-ten Frühling erlebt - und es stand 1:0. Ein Spielstand, der nicht lange Bestand haben sollte. Denn kaum hatte Union angestoßen und den Ball weit und relativ planlos in die Herthaner Hälfte gebolzt, rollte der nächste Angriff - und der Torschütze wurde zum Vorbereiter: Nach einem traumhaften Steilpass des Routiniers Ibisevic war Dodi Lukebakio auf und davon. Er umkurvte Gikiewicz und traf zum 2:0 (52.). Es war ein Doppelpack im Eiltempo, von dem sich Union nicht mehr erholte.

Am Ende wird es bitter für Union

Stattdessen legte Hertha weiter nach - und ließ den Abend zunehmend zu einem richtig bitteren für den Stadtivalen werden. Matheus Cunha traf von der Sechzehner-Kante zum 3:0 (61.), Dedryck Boyata - im Hinspiel noch der Pechvogel, der den entscheidenden Strafstoß verursachte - erzielte nach einer Ecke per Kopf den 4:0-Endstand gegen nun kopflose Köpenicker (77.). Zwei Siege aus zwei Spielen, 7:0-Tore: Der Top-Start von Bruno Labbadia erlebt damit seine Fortsetzung. Hertha springt nach 27 Spielen zumindest vorerst auf den zehnten Tabellenplatz und hat nun vier Punkte mehr auf dem Konto als Union. Die Köpenicker müssen langsam aufpassen, nicht doch noch in den Abstiegskampf zu rutschen. Bei einem Düsseldorfer Sieg am Sonntag in Köln könnte der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Zähler zusammenschmelzen.

Fußball Bundesliga Bundesliga Freitag, 22.Mai, 20.30 Uhr Hertha BSC - Union Berlin 4:0 (0:0) Samstag, 23.Mai, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen -:- (-:-) VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund -:- (-:-) SC Freiburg - Werder Bremen -:- (-:-) SC Paderborn - 1899 Hoffenheim -:- (-:-) Samstag, 23.Mai, 18.30 Uhr Bayern München - Eintracht Frankfurt -:- (-:-) Sonntag, 24.Mai, 13.30 Uhr FC Schalke 04 - FC Augsburg -:- (-:-) Sonntag, 24.Mai, 15.30 Uhr FSV Mainz 05 - RB Leipzig -:- (-:-) Sonntag, 24.Mai, 18.00 Uhr 1.FC Köln - Fortuna Düsseldorf -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayern München 26 18 4 4 75:26 +49 58 2. Borussia Dortmund 26 16 6 4 72:33 +39 54 3. Borussia Mönchengladbach 26 16 4 6 52:31 +21 52 4. RB Leipzig 26 14 9 3 63:27 +36 51 5. Bayer Leverkusen 26 15 5 6 49:31 +18 50 6. VfL Wolfsburg 26 10 9 7 36:31 +5 39 7. SC Freiburg 26 10 7 9 35:36 -1 37 8. FC Schalke 04 26 9 10 7 33:40 -7 37 9. 1899 Hoffenheim 26 10 5 11 35:46 -11 35 10. Hertha BSC 27 9 7 11 39:48 -9 34 11. 1.FC Köln 26 10 3 13 41:47 -6 33 12. Union Berlin 27 9 3 15 32:47 -15 30 13. Eintracht Frankfurt 25 8 4 13 39:44 -5 28 14. FC Augsburg 26 7 6 13 37:54 -17 27 15. FSV Mainz 05 26 8 3 15 36:55 -19 27 16. Fortuna Düsseldorf 26 5 8 13 27:50 -23 23 17. Werder Bremen 25 4 6 15 28:59 -31 18 18. SC Paderborn 26 4 5 17 30:54 -24 17 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Sendung: rbb24, 22.05.2020, 21:45 Uhr