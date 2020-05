Berlin-Derby im Olympiastadion - und niemand kann es live am Bildschirm sehen? Dieses Szenario drohte vor dem Geister-Duell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union. Einen Tag vor dem Spiel hat die Deutsche Fußball Liga den TV-Blackout nun abgewendet.

Lange drohten schwarze Bildschirme am Derby-Abend - nun steht jedoch fest: Das Berliner Stadtduell zwischen Hertha BSC und Union Berlin am Freitag (20:30 Uhr) wird bei DAZN übertragen. Ein teilweiser TV-Blackout in der Fußball-Bundesliga ist abgewendet.