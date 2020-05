Bild: imago images

Hertha gegen Union kommenden Freitag - Berlin-Derby wird womöglich nicht im TV übertragen

17.05.20 | 11:46

An den Gedanken, nicht ins Stadion gehen zu können, haben sich die meisten Fans der Fußball-Bundesliga inzwischen wohl gewöhnt. Nun könnten ihnen allerdings weitere Entbehrung bevorstehen. Denn sowohl für das am Montag, 18. Mai, angesetzte Spiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen, als auch für das Hauptstadt-Derby zwischen Hertha BSC und Union am kommenden Freitag ist eine Fernsehübertragung derzeit ungewiss.

Übertragungsrechte quasi nur geliehen

Dabei begründete die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Wiederaufnahme des Spielbetriebs auch damit, dass die Gelder aus den Fernsehübertragungen für die Vereine lebensnotwendig seien. Die derzeitige Ungewissheit hat auch mit Geldfragen zu tun. Das Streaming-Portal DAZN, das in dieser Saison bisher die Freitags- und Montagsspiele übertrug, hatte diese Rechte quasi nur vom TV-Sender Eurosport geliehen.

Eurosport hatte sich bei der bisher letzten Ausschreibung des Bundesliga-TV-Vertrags insgesamt 40 Punktspiele pro Saison gesichert: 30 Bundesliga-Partien am Freitag, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Glücklich wurde der Sender damit nicht. Nach zwei Spielzeiten mit mäßigem Zuschauererfolg verkaufte Eurosport eine Sublizenz an DAZN. Eurosport muss nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rund 70 Millionen Euro an seinen Vertragspartner DFL abführen, erhält aber offenbar nur einen Teil dieser Summe davon von DAZN - was ein Verlustgeschäft wäre. In der Corona-Krise beruft sich Eurosports Mutterkonzern, das US-Unternehmen Discovery, nun auf eine Sonderklausel und hat den Vertrag für die Spiele wegen höherer Gewalt gekündigt. Die ausstehenden Lizenzgelder wurden bisher nicht überwiesen.

Sky darf nicht einspringen

In einem Interview mit der "Sport-Bild" sagte Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, er "finde es unanständig, dass man in einer Krise einen Vertrag aufkündigt". Die Option, dass der Bezahlsender Sky diese Spiele ausstrahlt, fällt aus. Die Live-Übertragung der Spiele in der Bundesliga muss aus kartellrechtlichen Gründen auf mindestens zwei Anbieter am Markt aufgeteilt werden. Eine Alternative könnte sein, dass die betroffenen Spiele als Livestream auf der Internetseite der DFL gezeigt werden. Oder ein weiterer TV-Sender springt ein.

Verschiedene Auffassungen

Für DFL-Geschäftsführer Christian Seifert ist im Streit mit Eurosport jedoch noch nicht das letzte Wort gesprochen. "Wir haben derzeit eine andere Auffassung über die Interpretation der Verträge als Eurosport/Discovery. Da sind wir in Gesprächen", sagte er der "Bild". Bisher blieben diese allerdings erfolglos. Jetzt muss wohl ein Gericht darüber entscheiden. Dass es zeitnah zu einer Entscheidung kommt, darüber scheint man zumindest in Bremen vorsichtig optimistisch. So sagte Werders Pressechef Michael Rudolph bereits am Freitag gegenüber der Sendung "Buten und Binnen" von Radio Bremen: "Bis jetzt ist noch keine Entscheidung gefallen. Es kann auch sein, dass dies erst am Montag der Fall sein wird." Aber auch daran, in Zeiten von Corona von Tag zu Tag zu denken, haben sich die meisten Fans der Fußball-Bundesliga inzwischen wohl gewöhnt.