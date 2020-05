Bei seiner Zeit bei Hertha (1998-2000 und 2001-2007), dem Verein, für den er heute als Trainer der U23 tätig ist, verehrten ihn die Fans dennoch. Weil er in der Offensive stark und technisch begabt, aber immer auch für eine Grätsche gut war. Und wenn es nur eine verbale war.

Berliner Schnauze nennt man das gemeinhin und: Type. Eine, die tatsächlich anders ist als die meisten Fußballer. Eine, die gegenüber dem Fußballmagazin "11Freunde" sagte: "Die Champions League habe ich nie so sehr gemocht, da war mir sogar der Ligapokal lieber." Also keine Sehnsucht nach mythischen Fußballtempeln wie dem Camp Nou in Barcelona oder dem San Siro in Mailand? Nein, wenn Neuendorf an seine Lieblingsspiele denkt, dann an seine Heimat: "Als ich in den Katakomben vom Olympiastadion stand, die Leute gehört habe, wie sie 'Nur nach Hause' singen, die letzten zehn Meter ging, dann Klack-Klack-Klack, die Treppe hoch: Das ist absolute Gänsehaut."