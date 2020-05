Hertha-Leihspieler Löwen deutet Verbleib in Augsburg an

Für Hertha-Spieler Eduard Löwen, der derzeit an Bundesliga-Konkurrent FC Augsburg verliehen ist, ist ein Verbleib in Bayern auch über das Leihende hinaus eine ernsthafte Option. "Ich fühle mich hier sehr wohl und hoffe, dass ich meine Einsatzzeiten bekomme. Ich könnte mir gut vorstellen, über die Leihe hinaus in Augsburg zu bleiben", sagte der Mittelfeldspieler in einem Live-Chat mit den Fans.