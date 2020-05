Berliner Stadtderby steigt am Freitagabend

Das Berliner Stadtderby in der Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und Union Berlin findet an einem Freitagabend statt. Das Duell wird am 22. Mai um 20:30 Uhr im Olympiastadion angepfiffen. Das geht aus der Ansetzung der Spieltage 27 bis 29 hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstagnachmittag bekanntgab.

Windhorst kündigt weitere Investitionen bei Hertha an

Es folgt eine englische Woche. In dieser spielen beide Berliner Bundesligisten am 27. Mai - einem Mittwoch. Hertha BSC tritt um 18:30 Uhr bei RB Leipzig an. Für Union geht es zwei Stunden später zuhause gegen den FSV Mainz 05 los.

Am 29. Spieltag ist Hertha BSC dann am Samstagnachmittag (30. Mai) gegen den FC Augsburg gefordert. Einen Tag später tritt Union - ebenfalls um 15:30 Uhr - bei Borussia Mönchengladbach an.