Hertha gegen Union am Freitag

Am Freitag kommt es zum großen Hauptstadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Ein Spiel, das viele gerne sehen wollen. Und das womöglich niemand sehen kann. Weder im Stadion, noch im Fernsehen. Worin das Problem liegt - und warum es noch Hoffnung gibt.

An den Gedanken, nicht ins Stadion gehen zu können, haben sich die meisten Fans der Fußball-Bundesliga inzwischen wohl gewöhnt. Nun könnten ihnen allerdings weitere Entbehrung bevorstehen. Denn für das Hauptstadt-Derby zwischen Hertha BSC und Union am kommenden Freitag ist eine Fernsehübertragung derzeit noch ungewiss.

Dabei begründete die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Wiederaufnahme des Spielbetriebs auch damit, dass die Gelder aus den Fernsehübertragungen für die Vereine lebensnotwendig seien. Die derzeitige Ungewissheit hat auch mit Geldfragen zu tun. Das Streaming-Portal DAZN, das in dieser Saison bisher die Freitags- und Montagsspiele übertrug, hatte diese Rechte quasi nur vom TV-Sender Eurosport geliehen.

Klarer Sieg in Hoffenheim

Eurosport hatte sich bei der bisher letzten Ausschreibung des Bundesliga-TV-Vertrags insgesamt 40 Punktspiele pro Saison gesichert: 30 Bundesliga-Partien am Freitag, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Glücklich wurde der Sender damit nicht. Nach zwei Spielzeiten mit mäßigem Zuschauererfolg verkaufte Eurosport eine Sublizenz an DAZN.

Eurosport muss nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rund 70 Millionen Euro an seinen Vertragspartner DFL abführen, erhält aber offenbar nur einen Teil dieser Summe davon von DAZN - was ein Verlustgeschäft wäre. In der Corona-Krise beruft sich Eurosports Mutterkonzern, das US-Unternehmen Discovery, nun auf eine Sonderklausel und hat den Vertrag für die Spiele wegen höherer Gewalt gekündigt. Die ausstehenden Lizenzgelder wurden bisher nicht überwiesen.