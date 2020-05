imago images/Poolfoto Audio: Inforadio | 16.05.2020 | Julia Metzner | Bild: imago images/Poolfoto

3:0 bei Hoffenheim - Hertha BSC feiert überzeugenden Sieg bei Labbadia-Debüt

16.05.20 | 18:00 Uhr

Hertha BSC ist der Re-Start nach der Corona-Pause geglückt. Bei Hoffenheim gewannen die Berliner mit 3:0 - und sorgten so für einen perfekten Einstand für Neu-Trainer Bruno Labbadia. Dabei überzeugte einer, der eigentlich schon abgeschrieben schien.

Start nach Maß für Hertha BSC nach neun Wochen Corona-Pause: Bei der TSG Hoffenheim gewannen die Berliner in der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag mit 3:0 (0:0) - und sorgten so für ein perfektes Debüt für Neu-Trainer Bruno Labbadia.

Die Suche nach dem Vorwärtsgang

Der 54-Jährige schickte seine Elf in einem 4-2-3-1-System auf den Platz. Sieben Wechsel gab es im Vergleich zum bislang letzten Spiel gegen Werder Bremen - beim 2:2 war damals noch Alexander Nouri in Verantwortung. Die wohl überraschendste von einigen überraschenden Personalien: Vedad Ibisevic. Der 35-Jährige - in dieser Saison bislang vor allem Bankdrücker - übernahm die Position in der Sturmspitze, während Krzysztof Piatek nur zuschaute.

In der Anfangsphase passierte nicht viel, ja: eigentlich gar nichts. Gespielt wurde vor allem quer und in der eigenen Hälfte. Vorwärtsgang? Fehlanzeige. Kreativität? Ebenso. Wenn eine Mannschaft mehr von der Partie hatte, waren es aber die Berliner. Sie standen hoch, machten früh Druck - und hinderten Hoffenheim daran, überhaupt ins Rollen zu kommen. Ansätze, die Neu-Trainer Labbadia durchaus gefallen haben dürften.

Ibisevic sehr präsent

Nach einer guten Viertelstunde erwachte das Spiel dann. Ein wenig zumindest. Der erste, der gefährlich wurde, war - ausgerechnet - Startelf-Rückkehrer Ibisevic. Maximilian Mittelstädt spielte von außen einen starken Ball ins Zentrum, der 35-Jährige ließ den ersten Gegenspieler in der wenig sortierten Hoffenheimer Abwehr stehen und konnte dann im letzten Moment doch noch gestoppt werden (18.). Überhaupt war Ibisevic sehr präsent - vor allem im Sechzehner. Vier Minuten später wühlte er sich nach Vorarbeit von Winter-Neuzugang Matheus Cunha durch den Fünfmeterraum. Der Abschluss ging aber ebenso weit über das Tor wie der seines brasilianischen Vorbereiters kurz darauf, der es mit der Picke aus der Distanz versuchte (22./23.).

Doppelpack sorgt für die Vorentscheidung

Die Berliner blieben vorne gefährlich - und hatten hinten einmal Jordan Torunarigha und einmal Glück. Zunächst blockte der 22-jährige Verteidiger in großer Not gegen Ilhas Bebou (24.), dann scheiterte Hoffenheims Christoph Baumgartner in aussichtsreicher Position am eigenen Abschluss (28.). Die größte Möglichkeit der ersten Hälfte hatte drei Minuten vor der Pause Cunha auf dem Fuß. Nach Zuspiel von Ibisevic stand er frei vor Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann - und scheiterte, weil der Abschluss etwas zu ungenau geriet (42.).

Nach der Pause war Hertha weiter überlegen. Zunächst mussten sie noch einen Schreckmoment überstehen, als Hoffenheims Maximilian Beier denkbar knapp verfehlte (52.) - doch dann schlugen sie zu. Zunächst fälschte Innenverteidiger Kevin Akpoguma einen Schuss von Peter Pekarik unhaltbar ins eigene Tor ab (58.). Nur zwei Minuten später legte Vedad Ibisevic nach einer Flanke von Marvin Plattenhardt per Kopf nach (60.).

Traumtor von Cunha

Es war die Krönung seiner starken Leistung - und gleichzeitig eine Vorentscheidung. Für den Endstand und einen offensiven Glanzpunkt sorgte schließlich nach 74 Minuten Winter-Neuzugang Matheus Cunha - mit einem Spaziergang durch die Abwehr der Gastgeber. Von der linken Seite dribbelte sich der 20-Jährige in den Strafraum, ließ die Gegenspieler stehen - und vollendete unhaltbar für Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann zum 3:0-Endstand ins rechte Eck. Dabei blieb es, auch weil Rune Jarstein - unter Labbadia wieder die Nummer eins im Hertha-Tor - mehrfach gut parierte. Hertha BSC springt mit dem Sieg nun auf den elften Tabellenplatz und überholt damit vorerst den Stadtrivalen Union Berlin, der am Sonntag (18 Uhr) zuhause auf Bayern München trifft. Am kommenden Freitag treffen die beiden Berliner Bundesligisten dann im Derby im Olympiastadion aufeinander.

