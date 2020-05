Zwei Monate Pause, ein neuer Trainer und nur eine Handvoll Trainingseinheiten als gesamte Mannschaft sind absolviert. Was auf Hertha und Bruno Labbadia in Hoffenheim zukommt? - Das weiß keiner. Genau darin aber könnte die Chance liegen. Von Dennis Wiese

Bruno Labbadia kam mit blau-weißer Hertha-Maske. Und genau so erschienen auch Manager Michael Preetz und Pressesprecher Max Jung zu dieser besonderen Presekonferenz in Herthas Medienraum. Drei Maskenträger - das war neu an diesem Donnerstagnachmittag, ebenso wie die reduzierte Technik: Es gab nur die Kamera, die die Antworten einfing, um sie dann über die sozialen Medien zu verbreiten. Zuvor hatten die Journalisten ihre Fragen via Kurznachricht an den Verein verschickt - Bundesliga-Alltag in Corona-Zeiten. Vor seiner Hertha-Premiere im leeren Stadion der TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) gab dann der neue Trainer Bruno Labbadia ganz ohne Maske im leeren Presseraum ausführlich Auskunft.

Und auch der erfahrene Bundesligatrainer Labbadia verlor schon einmal den Überblick: "Wenn du wochenlang immer nur acht Spieler auf dem Platz hast und auf einmal sind es 22 und du musst überall hingucken, war das auch für mich am Anfang verwirrend." Labbadia aber hat wieder den Durchblick. Dabei hat er auch festgestellt, dass sich keiner seiner Spieler - wie durch die plötzliche Belastung befürchtet - an den Muskeln verletzt hat. Einzig Innenverteidiger Karim Rekik, der im Rasen hängengeblieben ist, wird mit einer Innenbandverletzung ausfallen.

Die Trainingseinheit am Donnerstagnachmittag mit eingerechnet kommt Labbadia auf fünf Durchgänge mit der gesamten Mannschaft. Erstmals ein Bild von seiner Hertha konnte sich der Neue am vergangenen Freitag an der Seitenlinie machen. Und dies geschah mit Startschwierigkeiten auf beiden Seiten: "In den ersten Einheiten auf dem großen Feld hat bei den Spielern die Koordination gefehlt. Da sind sie oft zusammengeprallt. Das ist witzig, das mal mitanzusehen, aber natürlich auch wieder nicht witzig."

Herthas Spieler, die in dieser Saison lange orientierungslos über den Platz irrten, verstehen die Idee des Neuen und schätzen seine direkte Art, diese Idee zu vermitteln. Labbadias offensiver Spielstil passt außerdem zu Herthas Spielertypen. "Wenn wir das gut umsetzen, könnte das sehr gut klappen", sagte Mittelfeldspieler Vladimir Darida. Der Trainer selbst will seiner Mannschaft den Druck nehmen und erklärt, dass nicht alles, was er ihr bislang vermittelt habe, er auch nun sofort von ihr erwarte. Zumal das mit Hertha und den Erwartungen in dieser Saison ohnehin so eine Sache ist.

Labbadia ist emotional und "nah am Wasser gebaut", wie er selbst sagt. Einer, der seine Spieler auf dem Trainingsplatz zu gerne in den Arm nehmen würde, wenn es die Corona-Beschränkungen nur zulassen würden. Die Kicker sind sehr angetan vom akribischen Arbeiter Labbadia. Niklas Stark und Vladimir Darida loben den Plan, den Labbadia hat. Seine Ansagen seien klar, verständlich.

Vielleicht sind die zwei Monate ungeplante Spielpause für die Blau-Weißen nicht einmal ein Nachteil, denn vor Beginn der Unterbrechung Mitte März war Hertha von guten Leistungen weit entfernt: Die vergangenen fünf Spiele waren allesamt gegen Mannchaften, die in der Tabelle hinter Hertha standen. Zu einem enttäuschenden 1:3 gegen Mainz gesellte sich die Demontage beim 0:5 gegen Köln. Punkte holte die - von Alexander Nouri zumindest auf dem Papier geführte - Mannschaft in Paderborn (2:1) und bei den Unentschieden gegen Düsseldorf (3:3) und Bremen (2:2).

Hertha will zeigen, dass noch etwas geht in diesen verbleibenden neun Saisonspielen. In der Corona-Bundesliga, in der so vieles anders ist. Na klar, der größte Unterschied in den 18 Bundesligastadien wird sicht- und hörbar sein. Alle ausstehenden Spiele finden ohne Zuschauer statt.

Mit Mannschaften, Schiedsrichtern, Betreuern, medizinischem Personal, Medienvertretern und Ballkindern dürfen maximal 300 Personen zeitgleich auf dem gesamten Stadiongelände anwesend sein. Die Mannschaften werden vor dem Spiel nicht mehr gemeinsam einlaufen. Einen Handshake nach der Platzwahl darf es ebenso wenig geben wie die Rudelbildung. Genau wie für die zu erwartende Leistung gilt auch in puncto Spaß am Spiel: Es wird ein Blindflug, zu dem Hertha und die Bundesliga am Sonnabend abheben.